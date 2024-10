La mexicana Samantha López se abre paso en España

Luego de trabajar con directores como Fernando Sariñana y guionistas como Carolina Rivera, Samantha López Speranza decidió dejar México para explorar el séptimo arte en el mundo, en particular el cine inglés porque era fan, sin embargo, en Londres no todo fue color de rosa, pero no dejó su pasión por la dirección y desde hace unos años se labra una carrera en España.

Recientemente dirigió su primera película “Todos los lados de la cama”, y tres episodios de la serie “Asuntos internos”; la primera se estrena en 2025, y la segunda la presentó este sábado en la segunda edición del South International Series Festival, que se realiza en Cádiz, España.

La serie es escrita por Pedro García Ríos y Rodrigo Martín, quienes inspirados en las historias de sus familiares mujeres crearon cuatro personajes femeninos para centrarse en la llegada de la heroína a España.

“México y España están muy hermanados en todo, en lo bueno y en lo malo"

En España está creciendo, pero no se olvida de México

“Es importante tocar estos temas en la ficción porque no es ver solamente una serie policiaca de mucha acción, también trae un drama real con respecto a las drogas, al machismo y el feminismo, a ver a mujeres humilladas o gente en el poder que abusaba de éste, todo situado en el 79 y 80’s, pero que también vemos ahora, entonces creo que nos podemos identificar con todo eso”, afirmó.

“Asuntos internos” parte de un momento histórico, que fue la llegada de la heroína a las calles españolas, y narra la vida de la primera policía mujer en una comisaría, la de una señora de alta sociedad que lidia con las adiciones de su hija, quien piensa que puede controlarla, y de la mujer que les ayuda a limpiar.

Por esta trama tan latente en todo el mundo, es por lo que López considera que la gente se va a identificar tanto, sobre todo el público de Iberoamérica porque tiene tantos escenarios similares.

“México y España están muy hermanados en todo, en lo bueno y en lo malo, porque por desgracia los 80s, llegaron cosas como la movida y la música, pero también la heroína, yo tengo familia española por parte de mi padre y viví rezagos de la heroína y en también México ‘nos pegó’, después de estar de moda aquí llegó allá y vivimos varias cosas parecidas”, detalló.

Se trata de la tercera entrega de una saga

“En México la espontaneidad es hermosa, pero en temas de trabajo y seguridad, algunas productoras tienen jornadas laborales imposibles"

Agregó que la serie española habla de liberación, no sólo femenina, ya que los hombres también están en ese proceso de romper con ciertas costumbres con las que tampoco se sentían cómodos.

La cinta que recién concluyó de filmar es la tercera entrega de una saga que inició con “El otro lado de la cama” en 2002 y tuvo gran éxito en España al hablar de la sexualidad y sus distintas formas de vivirla.

“Veinte años después la recogemos con los mismos actores protagonistas y sus hijos, quienes ahora le enseñan a sus padres las nuevas sexualidades y lo que es la amistad, entonces nos damos cuenta que los jóvenes nos muestran cosas más abiertas y bellas de lo que nosotros vivimos”, contó.

López Speranza se enamoró del cine gracias Guillermo del Toro

En España está creciendo, pero no se olvida de México, y ya ve algunos proyectos con los que podría regresar pronto, ya que inició su carrera detrás de cámaras ahí, incluso como actriz, y se fue del país para experimentar, aunque cada año visita a su familia.

“Ahora tengo la suerte de tener las dos nacionalidades, que ojo hay que romper las fronteras, porque deberíamos poder trabajar dónde nos dé la gana. No escape de México por una oportunidad, mi país me las dio y yo tuve mucha curiosidad de salir. Al principio no me fue bien, trabajé muchos años de mesera en Londres, pero aprendí mucho, después estuve en Barcelona y finalmente llegué a Madrid donde nuevamente me sentí cobijada”, explicó.

López Speranza espera seguir aprendiendo de grandes directores, como Guillermo del Toro, de hecho fue por la cinta “Cronos”, que se enamoró del cine. Espera volver a tierra azteca y encabezar alguna filmación o sumarse a otro equipo, pero sobre todo desea trabajar con gente justa, porque en todos estos años entendió que no hay que romantizar a la industria cinematográfica.

“En México la espontaneidad es hermosa, pero en temas de trabajo y seguridad, algunas productoras tienen jornadas laborales imposibles, donde se arriesga a la gente. Estuve en algunas de auxiliar y trabajamos hasta 17 horas sin parar, y nadie decía nada. Nosotros hacemos cine, no somos médicos, no estamos salvando a nadie, entonces primero está la seguridad de la gente y del equipo, y después se hace cine”, concluyó.

