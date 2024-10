Así respondió Mónica Naranjo a las comparaciones que le hacen con Lady Gaga

Mónica Naranjo respondió a las comparaciones que han surgido entre ella y la cantante estadounidense Lady Gaga, ya que muchos afirman que ambas son amantes de la moda y rompieron estigmas en la música e incluso señalan que el parecido es hasta físico.

La cantante española dejó en claro que no le molestan las comparaciones y por el contrario elogio la trayectoria artística de la interprete de "Million Reasons", que saltó a la fama en el año 2008 con su disco "The Fame" del cual el primer sencillo que se desprendió fue "Just Dance".

"Es una grandísima artista y un gran musico es una comparación muy bonita, claro que sí", sostuvo Mónica Naranjo.

Mónica Naranjo prepara una sorpresa para celebrar 30 años de trayectoria artística Foto: Instagram monicanaranjo

Mónica Naranjo prepara una sorpresa para celebrar 30 años de trayectoria artística

Al ser cuestionada por las periodistas del programa "La Mesa Caliente" sobre qué la llevó a tomar la decisión de innovar con su imagen al pintarse la mitad del cabello de rubio platinado y la otra mitad de negro, reconoció que n o todo el mérito fue de ella ya que tuvo mucha ayuda pero aseveró que esa decisión generó un gran impulso para su carrera. Declaró que no hubiera sido lo mismo "El amor coloca" o "el sencillo "Sola" sin ese cabello de dos colores, porque eso le ayudo a que el público la identificara y le siguiera la pista y así ir ganando fans.

Mónica Naranjo adelantó que ahora que está celebrando 30 años de carrera descubrió que en sus presentaciones jamás había interpretado las canciones con los arreglos originales por lo que es parte de lo que está preparando en sus nuevos shows "vamos a estar cerca, no va a ser igual porque el sonido ya no es el mismo".

Foto: Instagram monicanaranjo

