Alejandro Fernández revela cómo fueron los últimos momentos a lado de su papá Vicente Fernández | VIDEO

Fue el 12 de diciembre de 2021 cuando, la Dinastía Fernández despidió al patriarca de la familia, pues, Don Vicente Fernández falleció luego de haber estado varios meses en el hospital, luego de haber sufrido una fuerte caída en su rancho Los tres Potrillos.

A casi tres años de su lamentable muerte, su hijo, Alejandro Fernández ya prepara la gira “De rey a rey”, un homenaje al legado musical que dejó su padre, y en una reciente entrevista “El potrillo” compartió cómo fue su relación y la última plática que tuvieron antes de que “El charro de Huentitán” muriera aquel Día de la Virgen de Guadalupe.

Alejandro Fernández confiesa que estaba peleado con su padre

Fue en entrevista para el programa “Despierta América” que Alejandro Fernández abrió su corazón y compartió lo complicado que ha sido para él la partida de su padre, pues eran muy unidos, aunque en ocasiones como cualquier padre e hijo tenían sus diferencias.

Y es que, Alejandro reveló que días antes de la fuerte caída que sufrió Vicente Fernández en su rancho “Los tres potrillos” y que lo mandó al hospital , ellos habían tenido una discusión y estaban peleados, sin embargo, cuando “El potrillo” se enteró del accidente de su padre y que iba a entrar a cirugía, no dudó en llamarlo por teléfono, sin saber que esa sería la última plática que tendría con su papá.

El cantante se sinceró. Foto: Alejandro Fernández

“La forma en que se fue mi papá de un día para otro…tuvo el accidente yo estaba en Europa de vacaciones y teníamos, llevábamos como unas semanas peleados, yo me fui de vacaciones peleados, cuando me enteré que mi papá se había accidentado y que iba a entrar a cirugía por la edad que tenía evidentemente me preocupé muchísimo”, dijo Alejandro Fernández

Durante la plática, Alejandro Fernández fue cuestionado sobre las razones que lo llevaron a estar peleado con su padre, ante esto, “El potrillo” aseguró que no eran nada importantes y lo catalogó como “tonterías”.

¿Qué se dijeron en esa última llamada?

Como lo mencionamos anteriormente, Alejandro Fernández, abrió su corazón y dio detalles sobre los últimos días que vivió a lado de su padre, Don Vicente Fernández.

“Me dijo: ‘no te preocupes, ya sabes he salido de muchas, yo creo que pa’ cuando regreses aquí voy a estar, voy a estar entero’ y de ahí ya no tuve chance de volver a verlo bien”, dijo Alejandro Fernández

Luego de esto, el intérprete de “Como quien pierde a una estrella”, reveló que al llegar con su padre, éste ya no podía hablar ni moverse por lo que fue muy fuerte para él verlo así, sin embargo, Alejandro, recuerda que durante la hospitalización de “El Charro de Huentitán” pudo decirle muchas cosas y no se quedó con nada, pues aunque su padre no podía responderle, sí estaba consciente y lo escuchaba.

“Das por hecho que tienes la vida comprada y das por hecho que nunca te va a pasar algo, y sobre todo cómo se fue mi padre, fue algo que me dolió porque me hubiera gustado decirle muchas cosas, que se las dije aunque no estuviera, si estaba consciente pero él no podía responder o hablar”, compartió “El Potrillo”

