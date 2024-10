Leticia Calderón cuenta la verdad sobre su estado de salud, ¿qué le pasó a la actriz?

Hace una semana la reconocida actriz mexicana Leticia Calderón encendió las alarmas tras haber compartido una fotografía en su cuenta oficial de Instagram en donde se mostraba usando lo que parecía ser una máscara de oxígeno sin dar más detalles al respecto sobre cuál era su condición médica.

Dicha acción causó la preocupación de sus fans, quienes inmediatamente especularon que podría estar padeciendo algún problema respiratorio, específicamente Covid-19, una enfermedad por la que ya había tenido complicaciones en el pasado, y que le habría dejado daños en sus pulmones.

Recientemente, Leticia Calderón fue entrevistada en el programa "De Primera Mano", en donde salió a desmentir los rumores y aclarar por qué subió la foto con la máscara de oxígeno, además de revelar todos los detalles acerca de su estado de salud actual.

Leticia Calderón reveló que debido a los intensos cambios de temperatura sufrió una infección en la garganta misma que estuvo acompañada de broncoespasmos los cuales le provocaban la sensación de ahogamiento, por lo que tuvo que asistir con su doctora quien le mando un tratamiento a base de inyecciones de cortisona y antibióticos, además de el uso de una máscara de oxígeno con el fin de abrir sus bronquios

Confesó que en un inició la querían hospitalizar debido a que presenta antecedentes de enfermedades respiratorias por haber padecido Covid-19 lo que habría dejado sus sensibles sus pulmones, sin embargo, se negó y prefirió llevar el tratamiento en su casa a pesar de que fuera más tardado ya que quería estar cerca de sus hijos.

Aunque comentó que ya se siente mejor, compartió que se sigue cuidando mucho y que aún continúa dándole seguimiento a su tratamiento, pues es muy susceptible a los cambios en el clima sobre todo por las tardes que es cuando más le cae de peso.

"Esto es con un tratamiento, no fue nada grave, nada más fue como para agilizar las cosas, era tener un tratamiento más intenso, pero ya nada más tengo como la gripa y tos, ya no tengo calentura, ya no me estoy inyectando, entonces nada, todos estamos enfermos, no queda más que cuidarse bien", dijo Leticia Calderón durante la entrevista.