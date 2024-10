Andrea Legarreta tiene fuerte desencuentro con Emma Pulido por defender a sus compañeros de Hoy, así fue el momento

La temporada 2024 del reality show "Las Estrellas Bailan en Hoy" siguen dando de qué hablar después de que la conductora del "programa Hoy", Andrea Legarreta se enfrascara en una fuerte discusión con Emma Pulido, jueza del concurso de baile. El momento se volvió viral en redes sociales.

Fue hace unas semanas cuando el matutino de Televisa sorprendió a sus televidentes con el estreno de la nueva temporada de "Las Estrellas Bailan en Hoy". En una de las recientes presentaciones Andrea Legarreta y Emma Pulido tuvieron una intensa discusión que se robó toda la atención.

Por medio de sus redes sociales el "programa Hoy" compartió un video que muestra el momento exacto en el que Emma Pulido y Andrea Legarreta comparten su opinión sobre uno de los bailes de "Las Estrellas Bailan en Hoy". Las juezas no compartieron sus puntos de vista, generando tensión en el foro de televisión.

En las imágenes escuchamos a Emma Pulido decir que no le gustó el baile que presenció en el reality show del "programa Hoy". La experta en bailes detalló que los famosos no le dicen nada y le pareció bastante "x". En ese momento Andrea Legarreta pidió la palabra, provocando el descontento de la jueza.

"Es un rock and roll x, aburrido, no me dice nada más. Que hable y que los defienda, pero yo sigo en mi punto", dijo Emma Pulido.