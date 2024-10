Alejandro Speitzer pone fin a los rumores de noviazgo con Ester Expósito

Alejandro Speitzer, reconocido actor mexicano, defendió su relación de amistad con la actriz y modelo española Ester Expósito, a pesar de que hace algunos años protagonizaron un tórrido romance. Durante la premiere de la cinta ‘Pimpinero Sangre y Gasolina’, en la que comparte créditos con el cantante Juanes, de quien asegura es un gran amigo, el protagonista de la serie ‘Oscuro deseo’ así respondió al ser cuestionado sobre su actual vínculo con Ester.

“Normalicemos las amistades entre exparejas también. No contaminen a la gente con cosas que no. Somos amigos y nada más”, contestó Speitzer a la prensa que lo abordó con preguntas sobre Expósito.

Cambiando de tema, al hablar del filme que realizó junto al intérprete de “Adiós le pido”, el histrión de 29 años contó: “Trabajar con Juanes ha sido uno de los regalos más lindos que he tenido a lo largo de mi carrera, sobre todo porque, como bien lo dices, soy fan de él”.

Trabajar con Juanes es un regalo

El actor tuvo una colaboración con Juanes. Foto: Especial

“Crecí escuchando su música, llorándola, bailándola. Es hermoso cuando descubres que el ser humano es mucho más grande que el artista. Imagínate eso, siendo el artista que es. Entonces, me llevo un gran amigo también. Ahí estamos ahorita conectados, les estoy mandando lo que está pasando por acá, cómo lo estamos viviendo”, agregó.

El originario de Sinaloa aprovechó su encuentro con los medios para externar su postura sobre la ola de violencia que ocurre en ciudades cercanas a donde nació.

“Es muy delicado y muy triste. Lo escribí el otro día en mi Instagram y nada, yo me aferro a la idea de que somos más los buenos y eso es lo que sigo creyendo. Quiero que podamos enaltecer nuestro Estado y que sepan todo lo bonito que pasa ahí porque no por unos cuantos vamos a empañarlo”, manifestó.

Por otra parte, Alex aseguró en conferencia de prensa, que no busca ser un modelo a seguir para sus fanáticos, aunque parte de su tiempo lo dedique a realizar labores altruistas.

“Yo no pienso ni busco ser ejemplo de nadie. Al final hago mi trabajo diario en casa con mi gente cercana. Hablando en un plano personal, ojalá que todos los que tenemos esta posibilidad de llegar a muchas voces pudiéramos sumarnos a causas. Yo lo hago, pero tampoco juzgo a quien no lo hace. Mis acciones diarias tienen que ver con un compromiso personal y con un compromiso posiblemente con quien me educó, que fue mi madre”, concluyó.

Así habló Alejandro Speitzer de su amistad con Ester Expósito