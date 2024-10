Wendy Guevara balconea a Irina Baeva y Gabriel Soto al captarlos juntos en una fiesta tras negar reconciliación

Irina Baeva y Gabriel Soto escriben un nuevo capítulo en su polémica relación, pues desde hace algunos días han surgido rumores de una reconciliación y aunque la actriz lo negó de manera contundente el reciente video de Wendy Guevara mostraría lo contrario. Y es que la influencer captó durante una transmisión en vivo a los actores juntos en una fiesta privada, lo que confirmaría que están juntos de nuevo.

La integrante de “Las Perdidas” realizó estes miércoles una transmisión en vivo durante un concierto privado de Bruno Mars al que asistieron otras celebridades como Karime Pindter, Nicola Porcella y Marie Claire Harp, lo que llamó la atención de los fans en el video de la youtuber es que en el mismo evento estaba Gabriel Soto junto a Irina Baeva, quien recientemente negó haber retomado su relación con el galán de telenovelas pese a las imágenes que se han difundido de ellos.

Aunque hasta el momento la pareja no ha confirmado su reconciliación, los comentarios no se hicieron esperar y algunos usuarios han señalado que el video de Wendy Guevara confirmaría que están juntos de nuevo y que no temen gritar su amor. Sin embargo, las críticas también se hicieron presentes y los internautas han cuestionado la veracidad del escándalo generado por su ruptura asegurando que podría haberse tratado de una estrategia para detener los ataques contra la actriz rusa.

Wendy Guevara balconea a Irina Baeva y Gabriel Soto al captarlos juntos. Foto: IG @reinaveneenosa

Irina Baeva niega reconciliación con Gabriel Soto

A tan sólo tres meses de haber terminado su relación en medio de un fuerte escándalo, se filtraron imágenes que probarían la reconciliación de Irina Baeva y Gabriel Soto. Juan José Origel y Martha Figueroa compartieron en el programa “Con permiso” el video que muestra a los actores cenando juntos en un restaurante de la Ciudad de México, a esto se sumó que ambos comenzaron a seguirse nuevamente en Instagram.

Tan sólo unos días después, Gabriel Soto compartió en sus historias de Instagram imágenes de su viaje a Los Ángeles, California, mismas que coincidieron con las que publicó la protagonista de “Aventurera” en sus redes sociales. Aunque con ello dejarían ver que estaban juntos en un romántico paseo, Baeva negó haber retomado su relación con el actor y aclaró que aún tenían proyectos en común.

“La relación como pareja terminó, pero eso no quiere decir que no tengamos, después de básicamente siete años de relación, todavía pendientes o cosas que tenemos en común. Trabajamos en la misma empresa, nunca sabes el día de mañana con quién te puede tocar trabajar. Lo bonito es hacerlo desde la educación, la amabilidad. La relación como pareja terminó, no estamos juntos”, dijo la actriz en entrevista para “Hoy”.

Sigue leyendo:

Evelin Hernández arremete contra el esposo de Kimberly “La más preciosa” y confirma infidelidad: “No eres bueno para ella”

Christian Nodal estrena su nueva canción de desamor ¿se la dedica a Cazzu?