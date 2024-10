Tras la revelación de su hija Sofía Castro, Angélica Rivera hablará de su pasado con Enrique Peña Nieto

Hace unos días te informamos que Sofía Castro habló de los divorcios de su mamá, Angélica Rivera, conocida como "La Gaviota". A lo largo de su carrera la famosa actriz de telenovelas ha estado casada con el productor José Alberto "Güero" Castro y con el expresidente de México, Enrique Peña Nieto.

Durante la plática la joven actriz dijo que le dolió más la separación de Angélica Rivera con Enrique Peña Nieto ya que consideraba al expresidente de México como un papá. Las declaraciones hicieron bastante ruido pues es hija del productor de televisión, "Güero" Castro.

Después de que las declaraciones de Sofía Castro se volvieran virales, Angélica Rivera, conocida como "La Gaviota", tuvo un breve encuentro con la prensa. La protagonista de "Destilando amor" fue cuestionada sobre el mensaje que involucra sus dos relaciones sentimentales.

Sin guardarse nada la exestrella de las telenovelas dijo que Sofía Castro fue la que dio las controversiales declaraciones, pero seguramente en un futuro ella dará su versión. A pesar de la insistencia de los medios la actriz prefirió no seguir hablando del tema.

Hace unos años Angélica Rivera "La Gaviota", una de las actrices más famosas en México, anunció su separación del expresidente de México, Enrique Peña Nieto. A partir de ese momento no ha formalizado ninguna relación sentimental. En su reciente encuentro con la prensa dijo que siempre se ha dado una oportunidad en el amor.

De manera contundente la también modelo aseguró que no necesita de un hombre para mantenerse bella, pues disfruta de su amor propio y la gran relación que tiene con sus hijas y su expareja sentimental, José Alberto "Güero" Castro.

"Siempre me he dado una oportunidad en el amor, no necesito de un hombre para mantenerme bella", contó.