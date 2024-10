Sofía Castro revela que le dolió más el divorcio de Angélica Rivera y Enrique Peña Nieto que el de El Güero: "fue un papá"

Angélica Rivera, mejor conocida como "La Gaviota", es una de las figuras públicas más queridas e importantes de México, pues desde muy joven inició su carrera como actriz, misma que avanzó en su vida personal con un matrimonio con el productor José Alberto "El Güero" Castro y con quien tuvo tres hijas: Sofía, Regina y Fernanda; sin embargo, el tiempo los obligó a terminar su relación, aunque no el vínculo familiar. Fue entonces cuando la protagonista de telenovelas se dio una nueva oportunidad en el amor, en esta ocasión con Enrique Peña Nieto, quien más tarde se convirtió en presidente del país, otorgándole así el nombre de Primera Dama a la famosa.

Si bien al terminar el sexenio de 2012 a 2018, la expareja presidencial anunció su divorcio, pocos fueron los detalles que se hicieron públicos en su momento tanto por parte de ellos, como por parte del resto de sus respectivas familias. Aunque con el paso de los años se han dado a conocer más aspectos que en su momento no se habían revelado; recientemente la hija mayor de Angélica Rivera y "El Güero", Sofía Castro fue invitada a un podcast donde contó muchos momentos sobre su vida privada, incluyendo el cómo vivió los dos divorcios de su madre.

Uno de los momentos clave de esta conversación en "La Magia del Caos", el podcast de Aislinn Derbez, Sofía Castro reflexionó sobre su relación sentimental más tóxica y narcisista, el apoyo de su familia, pero también momentos clave como es el caso de los problemas alimenticios que sufrió, las críticas que recibió sobre su físico al ser una figura pública y uno de los momentos clave de sus confesiones fue cuando dio a conocer por primera vez que le dolió más el divorcio de Angélica Rivera y Enrique Peña Nieto, que el que tuvo la actriz con su padre.

Asimismo, durante la conversación con Aislinn Derbez, la también actriz habló sobre cómo fue el comenzar una nueva familia tras el matrimonio de su madre con el político, además de los cambios que se fueron presentando con el paso de los años, especialmente cuando se lanzó como candidato a la presidencia, cuando ganó el cargo y hasta que finalmente llegaron a convertirse en la familia presidencial.

Sofía Castro habla sobre el divorcio de Angélica Rivera y Enrique Peña Nieto:

Sofía Castro habló sobre las distintas caídas emocionales que tuvo en su vida privada, por ejemplo, una relación tóxica por la que tuvo que salir de México para reconstruirse y aunque ya se encontraba bien para el 2019 fue cuando se tuvo que enfrentar al divorcio de su madre con el expresidente, un momento que representó "otro pico para abajo muy fuerte". Fue al recordar este duro momento cunado se sinceró por primera vez de lo mucho que le dolió.

"Me dolió mucho, o sea, yo siempre lo digo y creo que esto nunca lo he dicho. Me dolió más el divorcio de Enrique y mi mamá que el de mis papás", confesó.

Al ser cuestionada sobre las razones por las que esta separación le afectó, Sofía Castro agregó que pese a los rumores que se comentan sobre un supuesto matrimonio arreglado entre la expareja presidencial, desde adentro sí se sentía como una verdadera familia y el divorcio significaba perder al segundo papá que conoció. "Yo sabía, cuando mis papás se divorciaron yo tenía 9-10 años y al principio fue un divorcio complicado, pero lo manejaron muy privado y era como más interno y como que mi papá nunca nos falló a nosotras, como que se peleaban ellos, pero sabíamos que nunca íbamos a perder a mi papá y cuando viene todo lo de Enrique, de todo, cómo pasó, cómo fue y todo eso, fue como de ya lo perdí a él y yo sí tenía una buena relación con él".

"A él lo quise muchisisísimo, o sea, como a un papá literal. Estuve 12 años, toda la gente dice 'ay, un contrato y no sé qué' y les digo 'ay, sí'. Entonces todo el cariño y la familia, o sea, sabes, todo lo que viví con él y que me dio para mí sí fue un papá y el perderlo, el cómo se fueron, para m fue muy fuerte", reveló.

Al dar más detalles en el podcast de Aislinn Derbez, la actriz también confesó que no podía llorar porque tenía que mantenerse fuerte para Angélica Rivera y para sus dos hermanas; fue entonces cuando habló por primera vez sobre el rol que fue tomando en la familia al ser la hija mayor. "Siempre desde muy chica, desde que mis papás se divorciaron incoscientemente tomé un rol de ser la mayor, pero muy mayor y ser de repente como un esposo para mi mamá y una esposa para mi papá, entonces tener que lidiar con todos", dijo.

"Me dolió muchísimo, me rompió", dijo Sofía Castro al revelar que no lloró para apoyar a su mamá, quien a su vez estaba "rota".

Finalmente habló sobre el hate que recibió y todas otras situaciones que la han hecho ponerse en "modo sobrevivencia", hasta que terminó cayendo emocionalmente. Para ponerle fin al tema sobre el divorcio de Angélica Rivera y Enrique Peña Nieto, agregó: "cuando Enrique se lanzó de candidato, que fue en el 2012, yo tenía 15 años, empezaban las redes sociales. Como que nadie estaba muy consciente de lo que iba a ser, o sea, tú me preguntas en ese entonces que yo abrí Twitter (...) recibía una cantidad de cosas que yo decía 'ni he hablado, ni he posteado nada'. Mis papás tampoco dimensionaban porque no sabíamos lo que era", reveló sobre el hate del que siempre les pidieron a ellas y al resto de hijos que no se lo tomaran personal.

