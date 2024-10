Famosa cantante revela qué era lo que hacía enojar al maestro Armando Manzanero: "me ponía unas regañizas"

Armando Manzanero es uno de los compositores más importantes que ha dado México en la industria musical. El yucateco fue pieza fundamental para impulsar la carrera de cientos de artistas de la talla de Luis Miguel y muchos otros. En esta ocasión no vamos a hablar sobre sus grandes éxitos, sino de qué es lo que hacía enojar a la leyenda de la música mexicana. La encargada de revelar este dato fue Tania Libertad.

La cantante peruana aprovechó la charla con Matilde Obregón para contar algunos detalles de su vida privada, pero también uno de los recuerdos que más la marco durante su amistad con Armando Manzanero. Lo que pocos esperaban era que dijera el motivo por el que le metió varias regañizas. Tania confesó que era lo que más podría enojar al intérprete de 'Contigo aprendí'.

Tania Libertad revela que es lo que hacía enojar a Armando Manzanero

El compositor yucateco se caracterizaba por ser una de las personas más puntuales que conoció Tania Libertad. Lo que nadie se esperaba era que la puntualidad de los demás era algo que le podía poner bastante molesto. La cantante peruana confirmó cuando llegaba tarde al compromiso con el maestro Manzanero se llevaba unas buenas regañizas por no respetar los tiempos estipulados para la cita o evento programado.

Arando Manzanero no soportaba la impuntualidad (IG: armandomanzaoficial)

"De Manzanero aprendí mucho. Aprendí una cosa importantísima... la puntualidad. Sí yo le llegaba 5 minutos tarde a Manzanero, me ponía unas regañizas. Era tremendo Armando", comenzó su relato Tania Libertad.

Tania recordó la única vez que el maestro Manzanero llegó tarde a un evento

Después de confirmar que el Armando era una de las personas más puntuales que conocía y que lo que más le molestaba al compositor era que la gente llegara tarde, Tania contó la historia de cuando Manzanero llegó tarde a un evento importante. Se trataba de una boda de gente importante de México y el maestro no se presentó a tiempo. Libertad tuvo que comenzar el show sin él y a cappella.

"Llegó tarde a un evento privado... una boda de dos personas muy importantes de aquí (...)Tuve que cantar varias canciones a cappella porque la banda no tenía mis canciones listas", recordó.

Tania Libertad fue la encargada de revelar qué hacía que Manzanero se molestara (IG: tanialibertad01)

"La única vez que no llegó puntual Armando tuve que cantar como seis canciones solita. Llegó tarde a un evento privado... una boda de dos personas muy importantes de aquí. Ya teníamos que entrar y no llegaba. Pedí permiso para entrar sola y tuve que cantar varias canciones a cappella porque la banda no tenía mis canciones listas. De repente veo a Armando y yo dije: 'empiecen con el show'", recordó Libertad.

Tania recordó todos estos momentos junto al maestro Manzanero con mucho cariño y respeto. Se tiene que recordar que el yucateco compuso más de 600 canciones que se encuentran repartidas entre grandes cantantes en todo México. Entre los nombres más importantes de los intérpretes mexicanos que le han dado vida a sus letras se encuentran: Alejandro Fernández, Luis Miguel, Alejandro Sanz, Ana Torroja y muchos otros de habla hispana.

