Girl In Red viene a México por su gira "I Have To See You Again": Ticketmaster confirma fechas de venta y preventa

"Lo vuelvo a hacer, Ciudad de México", son las palabras que utilizó la cantante Girl In Red para anunciar que viene a nuestro país para presenta su más reciente disco "I'm Doing It Again Baby!", lo que generó una gran expectativa entre sus fanáticos de hueso colorado.

La cita para el concierto de Girl In Red en México es el día 15 de marzo del año 2025. El inmueble elegido es el Pepsi Center del WTC en la capital mexicana, mismo que tiene una capacidad de 6 mil 486 a 8 mil personas, por lo que los boletos estarán muy peleados entre los miles, tal vez millones de fanáticos del país.

¿Cuándo es la venta y preventa de boletos para Girl In Red a través de Ticketmaster?

De acuerdo con la página oficial del evento en Ticketmaster, los boletos estarán a la venta el día 16 de octubre para los clientes de CitiBanamex que cuenten con tarjeta del banco; la venta para el público general estará disponible desde el día 17 de octubre en internet y taquillas del inmueble.

Hasta el momento únicamente se ha revelado la fecha en Ciudad de México, pero no se puede descartar que aparezca en algún festival o festivales de otros estados de la República. Se recomienda estar pendiente de sus redes sociales o las de OCESA en espera de que se abran más fechas.

Girl In Red abrió algunos conciertos de Taylor Swift este 2025. Crédito: Facebook oficial

¿Quién es Girl In Red?

Girl In Red, cuyo nombre real es Marie Ulven Ringheim, es una cantautora noruega que ha cautivado a la escena musical independiente con su estilo único y letras honestas. Su carrera musical comenzó a despegar a mediados de la década de 2010 cuando compartió sus primeras canciones en plataformas como SoundCloud.

Con temas que exploran la sexualidad, las relaciones y la salud mental, resonó profundamente con un público joven que buscaba representaciones auténticas.

Su éxito se consolidó con el lanzamiento de su EP debut, "Everything to Everyone", en 2018 y su álbum de estudio homónimo en 2019. Canciones como "I Wanna Be Your Girlfriend" y "We Fell in Love in October" se convirtieron en himnos para la comunidad LGBTQ+ y para quienes se identifican con sus letras introspectivas. La cantante explora la sexualidad, las relaciones y la salud mental a ritmo de pop o bredroom folk.

En los últimos años, Girl in Red ha continuado creciendo en popularidad, realizando giras mundiales y colaborando con otros artistas. Su música ha sido aclamada por la crítica y ha recibido numerosos premios y nominaciones. A pesar de su éxito, ha mantenido una conexión cercana con sus fans, quienes valoran su autenticidad y su compromiso con las causas justas.

16 de octubre es el día de la preventa. Crédito: OCESA

El Tour de otoño/invierno de Girl In Red

Por el momento, Girl In Red ya prepara su tour de otoño e invierno que se titula I Have To See You Again; son 13 fechas en las que recorrerá los Estados Unidos con su más reciente trabajo discográfico, lo hará en teatros y foros medianos con no mucho aforo local. Este sucederá entre los meses de noviembre y diciembre:

23 de noviembre en Dallas, Texas. The Factory in Deep Ellum

24 de noviembre en Austin, Texas. ACL Live at The Moody Theater

26 de noviembre en Atlanta, Georgia. The Eastern

27 de noviembre en Raleigh, Carolina del Norte. The Ritz

29 de noviembre en Pittsburgh, Pennsylvania. Stage AE

30 de noviembre en New Haven, Connecticut. College Street Music Hall

01 de diciembre en Montclair, Nueva Jersey. The Wellmont Theater

04 de diciembre en Cleveland, Ohio. Agora Theatre and Ballroom

12/08 de diciembre en Indianapolis, Indiana. Egyptian Room at Old National Centre

09 de diciembre en Milwuakee, Wisconsin. The Rave/Eagles Club

10 de diciembre en Saint Paul, Minnesota. Palace Theatre

12 de diciembre en Kansas City, Missouri. Uptown Theatre

14 de diciembre en Meza, Arizona. Mesa Amphitheatre

Sigue leyendo:

Enrique Bunbury vuelve a México y anuncia su nuevo "Huracán Ambulante Tour 2025", ¿canceló su retiro?

¿Qué es el Nocturnario de Chapultepec? Así puedes entrar a la nueva atracción de CDMX para ver animales de noche