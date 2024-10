Enrique Bunbury vuelve a México y anuncia su nuevo "Huracán Ambulante Tour 2025", ¿canceló su retiro?

Enrique Bunbury ha vuelto a los escenarios, y es que en 2022 se había informado que debido a una alergia, el cantante español tendría que dejar atrás su pasión como la música y los escenarios, pues, incluso había hecho una gira de despedida; sin embargo, tal parece que todo ha mejorado.

Pues Enrique Bunbury regresará no solamente a los escenarios, sino que además con nuevo material y con el regreso de su primera banda “Huracán Ambulante Tour”, pues el cantante estará haciendo un homenaje a su primer proyecto que lo acompañó durante sus inicios como leyenda de 1997 al 2005.

Con músicos como Rafa Domínguez en la guitarra, Del Morán en el bajo, Copi Corellano en el teclado, Ramón García en al batería, Ana Belén Estaje en el violín, Luis Miguel Romero en la percusión, Javier Íñigo en la trompeta y con Javier García en el trombón así como en la guitarra española.

Bunbury presentará su nueva propuesta musical para 2025, por lo que si eres fanático del intérprete de “Aunque no sea conmigo” debes aceptar que su regreso es una de las mejores noticias de este 2024, por lo que te dejamos todos los detalles para poder asistir a su nueva gira.

El español ha sido una de las voces del rock hispano más destacadas en la última década, pues sus temas han conquistado a toda una generación e incluso han marcado el género musical con sus propuestas de ritmo y letras en sus diferentes épocas como artista, por lo que su regreso ha emocionado a todos.

Por lo que para 2025 el español estará en diferentes países, incluyendo México, España, El Salvador, Guatemala, Honduras, Colombia, Ecuador, Estados Unidos y España, siendo una de las giras más importantes del español, pues, hasta hace nada, se estaba retirando por una alergia.

Fue en 2022 que el aragonés sufrió por una sustancia llamada Glicol, que se encuentra en el humo que se utiliza para ambientar todos los escenarios y que hacía que el cantante pisará el escenario y comenzará a toser, lo que lo alejó de su carrera por allá de 2020, pero ahora parece ser que todo ha cambiado.

“Cuando me lo diagnosticaron me tranquilicé porque por lo menos supe lo que me pasaba.”, dijo Bunbury en una entrevista.