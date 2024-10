Amaia Montero: ¿qué fue de la exvocalista de "La Oreja de Van Gogh" y qué posibilidades hay de que vuelva?

La salida de Leire Martínez de “La Oreja de Van Gogh” luego de 17 años como su vocalista ha generado todo tipo de reacciones entre los fanáticos, pues mientras algunos criticaron la forma en la que ocurrió en otros ha surgido la esperanza de que esto sólo sea parte del regreso de Amaia Montero. La cantante se ausentó de los escenarios por una profunda depresión y crisis de salud mental, aunque reapareció hace tan sólo unos meses generando gran expectativa entre sus seguidores de volverla a ver en concierto.

El pasado 7 de octubre Leire Martínez rompió en llanto en pleno concierto mientras interpretaba “Rosas”, una de las canciones que inmortalizó a Amaia Montero como integrante de la agrupación junto a Xabi San Martín, Pablo Benegas, Álvaro Fuertes y Haritz Garde. Sin embargo, fue hsta este lunes 14 del mismo mes que se confirmó su salida, todo con un breve comunicado que enfureció a fanáticos por lo breve y formal sin considerar, aseguran, el éxito y tiempo que estuvo en la banda.

“Después de 17 años maravillosos repletos de música y emociones que jamás olvidaremos, queremos anunciar que las trayectorias profesionales de Leire y ‘La Oreja de Van Gogh’ seguirán caminos separados. La decisión ha sido dura y difícil, pero llega después de mucho tiempo de reflexión y profundas conversaciones en las que no hemos conseguido acercar nuestras diferentes maneras de vivir el grupo. Termina una etapa fascinante que todos llevaremos en el corazón y bueno sha permitido disfrutar de la mejor profesión del mundo de una manera soñada”, se lee en el comunicado compartido en redes sociales.

La salida de Leire Martínez de “La Oreja de Van Gogh” generó rumores sobre el regreso de Amaia Montero a la banda. Foto: IG @amaiamonterooficial

Sobre la posibilidad de que Amaia Montero vuelva a “La Oreja de Van Gogh”, fuentes cercanas a la agrupación han señalado a medios españoles que “no está contemplado”. Esta versión la sostiene el guitarrista Pablo Benegas, quien desmintió los rumores de que la cantante podría regresar casi 20 años después de haberse separado de los músicos.

¿Qué fue de Amaia Montero?

Amaia Montero comenzó estudiando Química en la Universidad, pero luego cambió su carrera a Psicología. Fue durante su etapa como estudiante que conoció a un grupo de amigos interesados en formar una banda y buscaban una vocalista, cuando la escucharon cantar supieron que se trataba de ella. Fue parte de la agrupación desde 1996 y se separaron en 2007 en medio de rumores sobre conflictos entre sus integrantes, aunque fue ella quien aclaró que el crecimiento rápido de su fama dificultó la convivencia.

Amaia Montero salió de "La Oreja de Van Gogh" en 2007 y reapareció este año junto a Karol G. Foto: IG @amaiamonterooficial

“Son muchas cosas las que ocurren y en el fondo ninguna. En ningún caso fue por un enfado con Pablo, además es que no sé por qué de repente Pablo (…) Quizá los años, quizá que evolucionamos hacia lugres distintos, queríamos cosas distintas. No fue un día… La convivencia, que es dificilísima”, dijo Montero en entrevista para “Al rincón de pensar” en 2015.

Luego de ello, Amaia Montero se lanzó como solista, pero no tuvo el mismo éxito que con “La Oreja de Van Gogh” por lo que el estrés y ansiedad derivados de ello habrían provocado una fuerte crisis de salud mental en la cantante, así se dio a conocer en la revista Hola! en España. La familia de la cantante informó a medios españoles que la intérprete de “La Playa” ya había enfrentado momentos difíciles tras la muerte de su padre, algo de lo que no se pudo recuperar.

En 2022 la cantante compartió una fotografía en redes sociales que generó gran preocupación entre sus fans, pues se mostraba con un aspecto desmejorado y se dijo destrozada: “Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?”. Luego fue reportada como desaparecida, sin embargo, su familia señaló que había sido ingresada a un hospital psiquiátrico. “Va mejor y está bien. Está combatiendo sus posibles problemas de salud mental volcándose en su gran pasión, la música, que en su día a día la llevó a lo más alto”, dijeron al diario El Español.

El 22 de julio Amaia Montero sorprendió a sus fanáticos al reaparecer sobre el escenario durante el concierto de Karol G en el Santiago Bernabéu de Madrid, España, donde juntas interpretaron “Rosas”. Las imágenes dieron la vuelta al mundo y fanáticos aplaudieron el regreso de la cantante española, así como el gesto de la colombiana de invitarla y ayudarla a brillar con su presentación.

Karol G y Amaia Montero interpretaron juntas "Rosas" durante concierto en España. Foto: IG @amaiamonterooficial

