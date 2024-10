Adrián Marcelo habla sobre el triunfo de Mario Bezares en La Casa de los Famosos: "Me dio gusto que ganara"

Adrián Marcelo reapareció en el internet con una serie de dardos para todos aquellos habitantes de La Casa de los Famosos México con los que tuvo algún roce dentro del reality show. Mario Bezares, su gran amigo al entrar al programa más visto en el país, era uno de los posibles objetivos en las primeras apariciones del regio en internet. Lo que pocos se esperaban era que el youtuber expresara que le daba gusto ver que el 'Tío Mayito había sabido sobreponerse a todo dentro de la casa para ganar la segunda temporada de LCDLFM.

Durante la primera edición de 'Hermanos de leche', tras su paso por La Casa de los Famosos México, Adrián Marcelo regresó para hablar de todo lo ocurrido durante las semanas que estuvo dentro le programa más visto en el país. El regiomontano expresó que sintió que estuvo viviendo en un anexo donde tuvo que jugar unas cartas que no salieron como él esperaba. Eso sí, dejó claro que le dio gusto que le encantó ver a Mario Bezares llevarse el maletín de los cuatro millones de pesos y el reconocimiento de todo México.

Adrián regresó a Hermanos de Leche (IG: hermanosdelechemx)

Adrián Marcelo se mostró contento de la victoria de Mario Bezares

A pesar de todo lo que se decía sobre el distanciamiento entre el 'Tío Mayito' y Adrián Marcelo por jugar en cuartos diferentes durante La Casa de los Famosos México, el youtuber dejó claro que lo vivido dentro del reality show se queda ahí, pero lo hizo de una forma más sutil, ya que expresó que le dio mucho gusto que su amigo se llevara el primer lugar de la segunda temporada de La Casa de los Famosos México. De paso explicó cómo logró hacerse con el corazón de todos.

"Me dio gusto de que ganara", expresó Adrián Marcelo en 'Hermanos de Leche'.

El regio explicó cómo fue el proceso de Mario dentro de La Casa de los Famosos México y que gracias a que tomó el control de la cocina, Bezares se terminó haciendo con el cariño de todos dentro de la casa y fuera. Pero antes de llegar a este punto, Adrián Marcelo explicó que cuando todavía estaba Potro dentro del programa hizo una estrategia para dejar de darle foco al comediante del cuarto Mar.

Adrián Marcelo se puso contento por ver ganar a Mario Bezares (IG: mbezares)

"Antes de que fuera Potro, me acuerdo que Mario nos nomina o nomina... ya se empiezan a darse el cuarto, se da el pleito, yo le digo a el Potro y Agustín: 'ya dejen de hablarle al viejo, le están dando juego. Lo molestan mucho' y fueron cuatro o cinco días donde no se hallaba Mario. Por eso me dio gusto que ganara", comenzó su relato el regio.

El camino a la victoria de Mario Bezares

Adrián Marcelo tenía claro que después de ver como el 'Tío Mayito' no se encontraba dentro de La Casa de los Famosos México cuando Potro y Agus le dejaron de hablar, y su transformación dentro del reality para consagrarse como el ganador, era digo de reconocer y admirar. Para el regio un punto importante en el juego de Bezares fue el hacerse con el control de la cocina.

"Mario gana el reality cuando se hace con la cocina. Eso te da un control muy cabrón y te da empatía con otros. Te está sirviendo de comer, güey. Simbólicamente que te cocinen, que te guisen representa algo... Se levantaba temprano y si te soy sincero, no deja de ser un programa y para todos aquellos que se levantaban temprano y ver una charla entre Arath y Mario está padre", dijo.

Sigue leyendo:

Karime Pindter sufre fuerte caída y sus fans estallan contra stripper por dejarla caer de una silla: VIDEO

Adrián Marcelo no supera a Arath de la Torre y así lo tundió: "Es un actor venido a menos que no puede ni hablar"