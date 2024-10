La polémica decisión de Christian Nodal: se negó a felicitar a su hija, pero no a su esposa

Christian Nodal está envuelto en una nueva polémica, después de que decidiera felicitar a su esposa Ángela Aguilar también cantante de regional mexicano y hacerle un gran festejo, publicando todo esto en las redes sociales, se ha comenzado a gestionar Por qué no hizo lo mismo por su hija quien hace poco estuvo festejando su primer año.

Ángela Aguilar protagonizó un bello y romántico momento durante sus 21 años. Christian Nodal preparó una plataforma con cientos de rosas rojas que los rodeaban, mientras ellos se decían palabras de amor y brindaban con champaña. Momentos después el cielo se iluminó con decenas de fuegos artificiales, lo que fue aplaudido por muchos de sus fanáticos. Si por algo se ha destacado el cantante es por tirar la casa por la ventana cuando se trata de armar algún festejo. Realmente le gustan las celebraciones y las disfruta al máximo.

Sin embargo, en fechas recientes Christian Nodal aseguró que no quería publicar nada sobre el festejo en las redes sociales principalmente para cuidar la imagen de la bebé y porque existen muchos haters en las redes sociales que no están de acuerdo con la vida que lleva ahora. Pero Christian Nodal sí estuvo presente en la fiesta que organizó Cazzu, la mamá de Inti, se le puede ver brevemente en algunos videos

Ángela Aguilar acaba de cumplir 21 años. Crédito: Instagram / Ángela Aguilar

Christian Nodal se negó a felicitar a su hija, pero no a su esposa

Nodal aseguró que su decisión era para no exponer a su hija, pues los comentarios de la gente comienzan a soltar numerosos comentarios, y la mayoría de ellos no son precisamente muy lindos ni muy bonitos. Reveló que muchas veces no tiene ganas ni estómago para estar leyendo todo eso sobre su propia bebé.

"Un post, así sea con todo el corazón, así sea con toda la mejor energía se hace un mierdero en los comentarios ¿por qué yo voy a exponer a mi hija a eso? Yo no quiero, si los demás lo hacen está bien, yo no porque no tengo estómago para eso", agregó.

Ahí no quedó la discusión, pues ahora se habla de que sí felicitó con todo el amor del mundo a su esposa. No solo eso, también lo expusieron porque supuestamente hizo el mismo festejo a Cazzu, por lo que fue duramente criticado al quedarse sin imaginación para realizar sus románticos festejos.

La pareja está completamente enamorada. Crédito: Instagram / Ángela Aguilar

¿Quién es la hija de Christian Nodal?

Inti, hija de Christian Nodal y Cazzu, es una pequeña que ha cautivado los corazones de millones. Nacida en el 2023, su llegada al mundo representó un momento de gran alegría para sus padres y sus seguidores. A pesar de la separación de la pareja, tanto Christian como Cazzu han demostrado un profundo amor y adoración hacia su hija, compartiendo con el público momentos tiernos y llenos de felicidad junto a ella.

La pequeña Inti ha crecido rodeada de amor y cariño. Sus padres han sido cuidadosos en proteger su privacidad, pero han compartido algunas fotografías y videos en redes sociales donde se puede apreciar lo mucho que ha crecido y lo adorable que es. A pesar de su corta edad, Inti ya se ha convertido en una pequeña influencer, generando ternura y emoción en cada una de sus apariciones públicas.

La relación entre Christian Nodal y Cazzu, a pesar de su final, sigue siendo cordial en lo que respecta a su hija. Ambos padres se han mostrado comprometidos en criar a Inti en un ambiente de amor y respeto, priorizando siempre su bienestar. La pequeña Inti es un claro ejemplo de que el amor trasciende las relaciones de pareja y que los hijos son el regalo más grande que la vida puede ofrecer.

