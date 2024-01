Jo Koy se burla de Meghan Markle y del príncipe Harry en los Globos de Oro: "les pagaron millones por no hacer nada"

El tema de conversación de esta noche son los Globos de Oro, ya sea por quienes aplauden que sus favoritos resultaron ganadores, por los que sólo vieron la alfombra roja para conocer los looks o los que no se perdieron ningún estreno en el último año; sin embargo, la realeza se coló esta noche en uno de los eventos más esperados y aclamados de Hollywood y del cine. Pues durante la ceremonia de entrega de premios los Duques de Sussex se robaron todas las miradas.

Globos de Oro: se burlan de Meghan Markle y de Harry por su documental de Netflix

Aunque la decisión de poner a Jo Koy como el conductor de los Globos de Oro 2024 fue duramente criticada por lo polémico que resulta el comediante, lo cierto es que muchos de los invitados e incluso los internautas no dudaron en reírse cuando decidió bromear con los dos ex miembros más controversiales de la realeza británica. En un claro y directo mensaje para Meghan Markle y el príncipe Harry, el famoso habló sobre el documental que el matrimonió trabajó con Netflix, pero no de forma positiva.

En su serie incluso vimos a Meghan Markle llorar. (Foto: Netflix)

Durante su discurso, en el que también aprovechó para soltar chistes de algunos de los famosos más queridos por el público, Jo Koy se aseguró de dejar clara su postura sobre el debut que los Duques de Sussex tuvieron en Netflix con un documental que les trajo fuertes críticas. En pocas palabras, aseguró que el hijo de la princesa Diana de Gales y su esposa recibieron millones "por hacer nada".

"A Harry y a Meghan Markle les pagaron millones por no hacer absolutamente nada, y eso es sólo por Netflix", dijo entre risas el conductor. Sus palabras también resultaron incómodas para algunas, aunque el contexto también venía de una broma previa en la que Koy mencionó a "The Crown", una serie que habla sobre la Familia Real Británica y que tuvo mucho protagonismo durante los Globos de Oro.

La broma de Jo Koy no pasó desapercibida y en redes sociales, los internautas rápidamente corrieron a dejar memes sobre Meghan Markle y el príncipe Harry, aunque no se debe de dejar fuera a los fans de la pareja, quienes rápidamente salieron a defenderlos. "No te atrevas a pronunciar el nombre de Meghan" y "todo el elenco de 'Suits' estaba en el público de los Golden Globes y aún así hizo esa broma", se lee en X, antes Twitter.

Parte del elenco de "Suits" se reunió esta noche. (Foto: X @screentime)

Elenco de "Suits" se reúne en los Globos de Oro 2024, pero dejan fuera a Meghan Markle

El nombre de la Duquesa de Sussex no sólo se volvió tendencia en redes sociales por el chiste del conductor y comediante, sino porque los Globos de Oro 2024 pudieron haber marcado su regreso a la actuación o al menos recordarlo, ya que entre la larga lista de invitados estuvo parte del elenco de "Suits", la serie que Meghan Markle protagonizó en el 2011. Cabe recordar que la exactriz estuvo desde la temporada uno hasta la siete, pero después abandonó su carrera para unirse a la familia real.

Gabriel Macht y Patrick J. Adams, quienes compartieron pantalla con la ahora madre de dos, e interpretaron a Harvey Specter y Michael Ross, respectivamente, presentaron un premio esta noche. La presencia de ellos en parte también está relacionada a que recientemente "Suits" se sumó al catálago de Netflix, aunque la gran sorpresa fue que aparecieron en la premiación junto a las coprotagonistas Gina Torres y Sarah Rafferty. De esta manera, Meghan Markle quedó fuera del icónico reencuentro.