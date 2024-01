4 canciones de Tex Tex para superar esa rotura de corazón que te dejó un amor fallido

Tex Tex es una banda de rock blues mexicano que se hizo legendaria en México por sus letras creativas, su divertida forma de ser, sus espectaculares presentaciones en vivo, y una música llena de maravillosos recursos técnicos, solos rocanroleros, riffs pesados, entre otras características que no se le pueden encontrar a ninguna otra banda.

Entre tantos temas que tocan dentro de su amplia discografía, destacan una que otra canción de amor.

La banda quedó incompleta con la muerte de Lalo Tex, pero su hijo siguió el camino rocanrolero y se unió en la guitarra. Crédito: Facebook de Tex Tex

Canciones de Tex Tex para superar una ruptura del corazón por esa relación que no funcionó

Everardo Mujica, "Lalo Tex", murió en el año 2016, dejando a la banda incompleta. Fue Lalito Tex Jr quien tomó su lugar como guitarrista principal; mientras que su hermano, José Luis Mujica Sánchez "Chucho Tex", fundador de la banda mexiquense, se convirtió en el vocalista principal.

Estas fueron algunas de las canciones de amor que inmortalizaron a "Los Muñecos", mismas que siguen cantando todos los fanáticos de la banda, los de hueso colorado, y las nuevas generaciones que llegan cada día desde las redes sociales, desde las playlist de streaming, entre otros.

Te vas a acordar de mí

Esta es la canción de un sujeto que terminó alguna relación amorosa, y para superar el dolor de corazón que le dejaron, le canta a la pareja que terminar fue uno de los errores más grandes que cometió, pues nunca volverá a encontrar a nadie como él, y en cambio, lo recordará toda la vida.

"Te vas a acordar de mí, sé muy bien que me extrañarás, cuando la luna ilumine tus ojos en su oscuridad. Cuando escuches esta canción que nace de mi corazón, vas a pensar con horror en lo grabe de tu error. Cuando otros labios, toquen tus labios, tú me vas a comparar, todo será diferente, tú misma lo comprobarás..."

Ahora que no vives conmigo

Un sujeto arrepentido cuenta la historia de su rompimiento. La mujer con la que vivía lo abandonó después de otra pelea, donde recibió solamente gritos, y decidió irse de casa, pero no con las manos vacías, pues se llevó hasta los muebles de la casa para darle una lección. Arrepentido, le pide a la mujer que vuelva.

"Ahora que no vives conmigo ya no quiero mi libertad, quiero platicar contigo, dame otra oportunidad. Te llevaste todos los muebles, hasta los focos de la instalación, me dejaste todo a oscuras, sin la tele, sin estéreo y sin tu amor..."

Me dijiste

Un hombre cuenta el momento en que su pareja lo abandonó, dándose cuenta de que todas las palabras de amor eran vacías, pero no tuvo la fuerza para dejarla ir, pues creyó que no podría seguir con su vida una vez que se alejaron, y no se le iban las ganas de abrazarla.

"Me dijiste que mi vida no tenia ya sentido para ti. Si tus labios y tus ojos, se alejaron poco a poco, es mi fin. Tuve ganas de abrazarte y de nunca mas soltarte de mi ser, pero todo estaba escrito que tenias que abandonarme sin querer. Que voy a hacer si ella se fue. Yo le quise dar mi vida, pero estaba decidida y se me fue..."

Estaba loco

El protagonista de esta historia habla desde el rencor que siente por su antigua pareja porque supuestamente implementaba un control constante sobre su vida, y asegura que se arrepiente de dicha relación, pues simplemente "estaba loco" por vivir la experiencia de tener un amor bonito.