Luis Ángel "El Flaco" publica FOTO en una patrulla, él mismo explica qué le pasó

Sin duda, una de las voces más emblemáticas del regional mexicano es la de Luis Ángel “El Flaco”, quien inició este 2024 arriba de una patrulla, y fue él mismo quien compartió la foto del momento exacto en el que se encontraba arriba del vehículo oficial.

El ex vocalista de Banda Los Recoditos compartió dicha fotografía en su cuenta de Instagram oficial, por lo que inmediatamente, fanáticos y amigos del cantante cuestionaron si éste se encontraba bien y qué es lo que había pasado, pero no fue hasta esta mañana del 6 de enero que reveló qué fue lo que sucedió.

El cantante dio un mensaje desde arriba de la patrulla.

Foto: IG @luisangelelflaco

Con un semblante tranquilo, pero con la cabeza abajo, Luis ángel “El Flaco” apareció en su fotografía en donde se encuentra arriba de una patrulla, dicha imagen fue publicada la noche de este viernes 5 de enero, y en la descripción el cantante aseguró que horas más tarde él mismo explicaría por qué terminó arriba de un vehículo oficial.

Tal y como lo prometió, este sábado 6 de enero, el intérprete de temas como “Hasta la miel amarga”, “Y si se quiere ir”, “Por si me les adelanto”, entre muchas otras más explicó qué fue lo que sucedió y primero que nada, tranquilizó a sus seguidores y aseguró que todo estaba bien.

“¡Mi raza! no se alarmen por que me subí a la patrulla, lo que pasa es que llegamos al evento, y pues el camión como está muy alto no entra hasta donde vamos a ir a tocar y aquí amablemente los elementos de la policía nos hicieron el favor de llevarnos a todos, pero aquí andamos al cien”, explicó Luis Ángel “El Flaco”.