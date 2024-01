Así habrían iniciado Alex Montiel y Fabiola Martínez su romance; VIDEO del momento exacto

La impecable carrera del 'Escorpión Dorado' como uno de los youtubers más vistos en México, se vio empañada con un escándalo de presunta infidelidad que ocupó los titulares de los medios de comunicación, durante el mes de noviembre de 2023. Las imágenes de Alex Montiel (casado desde hace más de 10 años) besándose con Fabiola Martínez le dieron la vuelta a las redes sociales, que no perdonaron al personaje autodenominado 'El Dios del Internet'.

Los siguientes pasos de Alex Montiel para arreglar el problema, no fueron más que tropiezos. Primero subió un video junto a su esposa Dana Arizu asegurando que entre ellos hay un convenio de mantener una relación abierta, lo cual no fue creíble para los seguidores del youtuber.

Después, Fabiola Martínez desmintió esta versión argumentando que la relación con 'El Escorpión' no era a escondidas y que el romance llevaba varios meses sucediendo.

"Yo no fui la amante de nadie, las amantes se esconden y yo nunca estuve escondida. Él jamás me escondió, él me dio un lugar. Lugar que me quitó de la noche a la mañana".