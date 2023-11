Escorpión Dorado niega romance, revela tener una relación abierta: “No hay infidelidad cuando la esposa está de acuerdo”

Aunque la polémica ha sido una constante en la carrera del “Escorpión Dorado” debido a las declaraciones de famosos invitados a su canal de YouTube, esta vez él fue blanco de críticas luego de ser señalado de serle infiel a su esposa, Dana Arizu. Por ello, la pareja respondió revelando que tienen una relación abierta y que ante esto lo ocurrido con Fabiola Martínez no se trató de algo comprometedor.

Escorpión Dorado niega romance con Fabiola Martínez

El pasado fin de semana Alex Montiel, como es el nombre real del influencer, fue captado en una actitud cariñosa con la conductora Fabiola Martínez durante el concierto de Peso Pluma en Monterrey, Nuevo León. En el clip se observa a los famosos comediantes mientras se abrazan y, aunque negó que se trate de imágenes comprometedoras, de inmediato desataron rumores de infidelidad.

Sigue leyendo: Esposa del “Escorpión Dorado” responde a rumores de infidelidad, manda contundente mensaje a Fabiola Martínez

"Escorpión Dorado" niega infidelidad, revela acuerdo con su esposa. Foto: IG @danareconexion

A varios días de lo ocurrido, la pareja rompió el silencio y en un video compartido en su canal de YouTube “La lata” revelan que existe un acuerdo entre ellos de salir con otras personas por lo que Dana Arizu pidió un alto a los ataques contra su esposo: “Yo no quiero que se vuelva a manejar la palabra infiel porque para mí es super fuerte, no quiero que se le ve a Alex como una persona infiel porque, además de todo, hemos trabajado durante mucho tiempo juntos”.

Alex Montiel y su esposa revelan tener una relación abierta

Dana Arizu indicó que ante los ataques que recibió el comediante decidieron hablar del acuerdo que tienen en su relación desde hace varios años: “Nuestra relación, a lo largo de 15 años, ha crecido y se ha transformado de una manera tan importante (…) La manera en la que decidimos hacerlo no cuadra mucho con la que se hace, los acuerdos que hoy decidimos tomar”.

“Eso era lo que en ese momento y hoy está sumando a esta relación, lo que hoy está dentro del acuerdo de esta relación (…) No hay infidelidad cuando hay alguien que está de acuerdo, cuando la esposa está de acuerdo, cuando está platicado. Es una cosa que nosotros decidimos poner en la mesa como cualquier pareja tiene el derecho de jugar su propio juego como mejor le convenga, con los intereses que tenga en ese momento. Estamos creciendo”, detalló.

El “Escorpión Dorado” también habló sobre lo mucho que lo afectó el escándalo sobre la supuesta infidelidad: “Me dio en la madre muy cabr**, han sido de los días más difíciles de mi vida. Siempre he estado en polémicas, pero son muy tontas de trabajo y declaraciones que voy sacando con los invitados, son cosas que veo como parte de la chamba (…) Nos llega esta oleada y a mí me rebasa en muchos sentidos porque está involucrada un montón de gente y juicios hacia mi persona, también la palabra y honestidad que he tratado de tener en mi vida y que se dude de mi palabra, de mi honor, es algo muy fuerte”.