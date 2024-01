Este es el lujoso mameluco de más de 10 mil pesos con el que Nodal y Cazzu pasearon a su hija Inti

Christian Nodal y Cazzu han sido sumamente cuidadosos para no mostrar en público el rostro de su hija Inti, sin embargo, lo que no tienen intención de ocultar es que no escatiman en gastos cuando se trata de consentir a su heredera, prueba de ello es que en una de sus últimas publicaciones la trapera presumió que paseó a su primogénita con un mameluco que puede llegar a costar más de 10 mil pesos, por lo que esta situación ha dado mucho de qué hablar.

Fue a través de su perfil oficial de Instagram donde hace apenas unas horas Julieta Emilia Cazzuchelli, como se llama realmente la trapera argentina, presumió un par de fotografías en las que mostró que llevó a Inti de paseo y de ambas fotografías lo que más llamó la atención de los internautas fue el costoso outfit de la menor pues fácilmente llevaba encima prendas con un valor superior a los 10 mil pesos.

Cazzu se encargó de presumir a detalle el lujoso outfit de su hija. Foto: IG: cazzu

Así es el costoso mameluco que lució Inti, la hija de Christian Nodal y Cazzu

En las postales difundidas por “La Nena Trampa” se pudo ver que Inti estaba utilizando un mameluco de la prestigiosa marca británica, Burberry, la cual se caracteriza por su característico diseño a cuadros en tonos cafés, blancos, negros y rojos, además en una segunda postal la cantante argentina se encargó de que se pudiera apreciar que su heredera estaba calzando un par de tenis de la línea Air Force One de Nike, por lo que quedó más que claro que la pareja pretende que su hija se convierta en todo un ícono de la moda apenas a sus cuatro meses de edad.

Así esel mameuco Burberry de Inti. Foto: IG: cazzu

Cabe mencionar que, apenas fueron difundidas estas postales, decenas de internautas se mostraron interesados por saber cuánto es que gastó la pareja en el outfit de la pequeña Inti, por lo que luego de una breve investigación se pudo saber que el lujoso mameluco tiene un costo de 450 euros en la página oficial de Burberry, es decir alrededor de 8 mil 400 pesos, según el tipo de cambio actual, sin embargo, en páginas de reventa de marcas de lujo esta misma prenda puede alcanzar los 10 mil 990 pesos.

Este mameluco Burberry tiene un precio de al menos 450 euros. Foto: burberry.com

En adición a esta costosa prenda, se tiene que sumar el valor de los referidos tenis de la marca de la palomita, cuyo precio promedio ronda los mil 500 pesos mexicanos, por lo que solo basta hacer una simple suma para confirmar que la mediática pareja no tiene pensado escatimar en gastos cuando se trate de consentir a su pequeña hija.

Nodal y Cazzu pidieron haber gastado más de 10 mil pesos en este mameluco para su hija Inti. Foto: farfetch.com

Es importante señalar que, gracias a este controversial outfit de Inti, Christian Nodal y Cazzu se convirtieron en blanco de críticas, sin embargo, ninguno de los dos famosos cantantes han saldo a ofrecer declaraciones al respecto pues han sido muy estrictos en cuanto a no hablar de su paternidad ante los medios.