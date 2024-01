El incómodo discurso que involucró a Jeffrey Epstein y puso a temblar a las estrellas de Hollywood

A pesar de que Jeffrey Epstein falleció en el año 2019 por un supuesto suicidio en prisión, el nombre de este famoso empresario estadounidense ha revivido en redes sociales luego de que se revelaron los presuntos nombres de clientes y cómplices que tuvo en su red de tráfico sexual.

Recordemos que el magnate financiero estadounidense se vio envuelto en una serie de acusaciones de delitos sexuales, tratándose de delitos que son sumamente serios y han generado atención mundial desde el año 2008, pues se le acusó de dirigir una red de tráfico sexual de menores en la que habrían participado personalidades como los ex presidentes de EU, Bill Clinton y Donald Trump, y exitosas figuras como Naomi Campbell y Vera Wang.

Jeffrey Epstein cuando estab en prisión. Foto: especial

Seguir leyendo:

¿Quién fue Jeffrey Epstein, el multimillonario acusado de encabezar una red de tráfico sexual?

Jeffrey Epstein: Estas son las mujeres acusadas de ayudarlo en el tráfico sexual

Es dentro de este escandaloso contexto que involucraría a diversas reconocidas figuras de poder en Estados Unido que hubo un incómodo monólogo que puso a temblar a la industria de Hollywood, se trata del discurso de apertura en los Globos de Oro de 2020 a cargo de del comediante británico Ricky Gervais, quien también es actor, escritor y director.

El artista británico que puso tensos a los asistentes de la ceremonia de premiación dorada es conocido por su humor satírico y sarcástico y así lo dejó ver al soltar comentarios que se fueron a la yugular contra los asistentes, a quienes recordó su privilegio dentro de la poderosa industria de Hollywood, al tiempo que les recordó lo vergonzoso y repugnante del caso Epstein, a quien llamó amigo de varios de los presentes.

“Muchas y enormes celebridades están aquí esta noche. Quiero decir, leyendas, iconos (...) Miren, hablando de todos ustedes pervertidos, fue un gran año para las películas de pedófilos, así como Jeffrey Epstein, cállense, sé que es su amigo, pero no me importa”, dijo contundente.

Más allá de mencionar el nauseabundo caso de Epstein, Gervais puso incómodos a los presentes, como a Tom Hanks, por hacer observaciones cáusticas y críticas hacia la élite de Hollywood y la industria del entretenimiento en general. Se burló de la hipocresía y la autocomplacencia que percibía y abordó temas sensibles como la desigualdad, la falta de diversidad y los escándalos de conducta inapropiada que habían afectado a algunos miembros de la industria, eso si, siempre con el clásico estilo de humor característico de Gervais.

“Así que si ganas un premio esta noche, no lo uses como plataforma para hacer un discurso político, ¿cierto? No estás en posición, no sabes nada del mundo real. La mayoría de ustedes pasaron menos tiempo en la escuela que Greta Thunberg. Si ganan, suban, acepten su pequeño premio y váyanse al diablo", puntualizó firmemente el comediante que hizo temblar a toda una industria.