Poncho De Nigris y su mamá tienen fuerte pelea tras compararla con Julio César Chávez Junior: VIDEO

Poncho De Nigris y su mamá Leticia Guajardo De Nigris se volvieron a confrontar, ahora durante una transmisión en vivo en TikTok; sin embargo, a pesar del diálogo los influencers no terminaron de arreglar sus diferencias y prefirieron cortar la transmisión.

En la grabación compartida por la cuenta de TikTok estrellarealitytv se ve como una vez más Doña Lety le recrimina a su hijo sobre los cuidados de su padre y hasta le pide que se lo lleve a su nuevo hogar porque tiene elevador y eso ayudará a su esposo a tener una vida mejor ya que ya no puede subir las escaleras, el exintegrante de La Casa de los Famosos dijo que lo pensaría.

"Llévatelo también a él para que lo disfrutes y lo quieras tanto, tienes un elevador y todo, aquí no puede subir las escaleras", declaró Leticia Guajardo.

Poncho De Nigris está casado con Marcela Mistral Foto: Instagram musamistral

Sigue leyendo:

Poncho De Nigris asegura que Sergio Mayer no tiene trabajo y no haría negocios con él: "se marea con el dinero"

Marcela Mistral: así ha sido la sorprendente evolución física de la esposa de Poncho De Nigris

Poncho De Nigris pelea con su mamá durante transmisión en vivo: VIDEO

Ante la propuesta de su madre, Poncho De Nigris dijo que lo pensaría, mientras que Leticia Guajardo le reclamó por compararla con Julio César Chávez Junior y le aseguró que las mamás de todo el mundo están avergonzadas de que él se exprese así de su madre "me dan ganas de llorar".

"Es mi hijo, lo amo demasiado y lo quiero mucho pero no le hagan caso de lo que dice de Julio César Chávez", enfatizó Leticia Guajardo.

Leticia Guajardo no lleva buena relación con la esposa de su hijo Foto: Instagram leticiagdn_

A lo que el también cantante no se quedó callado y ante la petición de su madre de que se lleve a su suegra y a su papá a su nueva casa que está construyendo dijo "me los voy a llevar a los dos pero ya no puedes hablar mal de nosotros":

"Llora delante de todos como lo haces todos los días y para que me vengan a tirar que no quiero a mi mamá", acusó Poncho De Nigris.

Poncho De Nigris compara a su mamá con Julio César Chávez Junior: VIDEO

Y es que lo que provocó gran molestia de su madre es que la comparara con el hijo de Julio César Chávez durante su podcast "Viejos lobos de mar" que comparte con Óscar Burgos donde lamentó las declaraciones que hace su mamá en redes sociales.

"A mi mamá ya la perdimos es el Julio César Chávez Junior de la familia pero en mamá", declaró Poncho.

Poncho De Nigris reconoció que para algunos puede ser divertida la actitud de su madre pero que a él y sus hermanos les hace daño cuando habla mal de su familia "dice que no la ayudo que esta abandonada y que esta sola y sale llorando en redes sociales", confesó que le ha dado 60 mil pesos mensuales los últimos cuatro meses y que no sabe qué hace con el dinero.

"Se siente bien feo que tu mamá o papá hable mal de ti para ganar seguidores", confesó Poncho De Nigris.

Y hasta pidió a los cibernautas que no le aplaudan su mamá su forma de actuar pues aseveró que es erróneo su comportamiento, la grabación fue rescatada por la cuenta de TikTok lo_mejor_del_chisme.

Las diferencias entre madre e hijo han sido varias a lo largo de los años, pues Leticia Guajardo asegura que su hijo hace muchas diferencias y no la apoya como ella quisiera, además de que ha hecho público que la esposa del influencer, Marcela Mistral, habría tenido actitudes poco amable con ella lo que acrecentaría las diferencias.