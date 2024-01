Wendy Guevara y Nicola Porcella lanzan una canción juntos, muestran el primer adelanto: VIDEO

Wendy Guevara y Nicola Porcella nuevamente estarán juntos en un proyecto, pues acaban de anunciar que lanzarán una canción. Como era de esperarse las reacciones de los usuarios de redes sociales no se hicieron esperar, ya que mientras algunos de sus seguidores están muy emocionados, otros los han atacado por esta colaboración.

La mañana de este martes 30 de enero, la ganadora de La Casa de los Famosos México tomó su cuenta de Instagram para revelar su nuevo proyecto. La influencer anunció que lanzará el tema "Sacude", sin embargo, lo que dejó a todos con la boca abierta fue que en esta canción estará acompañada de su gran amigo Nicola Porcella.

¿Cuándo se estrena "Sacude" de Wendy Guevara y Nicola Porcella?

La integrante de "Las Perdidas" colocó en la descripción del video la fecha en la que se lanzará el video oficial de la canción "Sacude". De acuerdo a la información que posteó en la plataforma de Meta, el tema musical se estrenará el próximo 7 de febrero en su canal de YouTube, en donde también tiene disponible sus otros sencillos.

En el primer adelanto de la canción se observa a Wendy y Nicola en diferentes escenarios desde uno con rocas, hasta un lago de noche en el que se ven rodeados de sirenas. Por lo que se observa, el video musical tiene un gran presupuesto debido a que cuenta con muchos bailarines que los acompañan, vestuarios y efectos especiales como fuego.

Wendy y Nicola recibieron críticas por su próxima canción IG @soywendyguevaraoficial

Critican a Wendy Guevara y a Nicola Porcella por su canción

A pesar de que muchos fans demostraron la emoción que les causa volver a ver el "Wencola" junto, otros usuarios de redes sociales mandaron duras críticas para los ex integrantes del "Team Infierno", pues no están de acuerdo que tengan talento para la música.

"A ahora a cualquiera hacen famosos", "Esta es la representación de cuando dices: cualquier p3nd3j0 puede ser cantante", "Hay no,,,que cochinero de cansiones,la pura neta" y "Jajaja me encantan los dos, pero no vengan con que son cantantes porque no lo son", son algunos de los cometarios negativos que se pueden leer en sus publicación.