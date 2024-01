La arriesgada película en Netflix que debes ver antes que la quiten el 14 de febrero, es un filme sólo para adulto

Se acerca el 14 de febrero y con el una oleada de nuevas películas llegan a plataformas como Netflix, esto debido a que el sitio de streaming que opera desde el año 2007 en Los Gatos, California, se preocupa por brindar a sus usuarios una experiencia de contenido renovada, por lo que agrega y retira constantemente de su catálogo las cintas y una de las que hora se va es "De amor y otras adicciones".

El título original de esta cinta es "Love and Other Drugs" y se trata de una película estadounidense dirigida por Edward Zwick, lanzada en 2010, misma que está basada en el libro "Hard Sell: The Evolution of a Viagra Salesman" de Jamie Reidy, motivo por el que es considerada una película arriesgada dentro de la plataforma de streaming de logo rojo.

¿De qué trata la película?

La historia se desarrolla a fines de la década de 1990 y sigue a Jamie Randall (interpretado por Jake Gyllenhaal), un vendedor farmacéutico carismático y mujeriego que comienza a trabajar para una empresa que vende productos médicos. En un giro del destino, conoce a Maggie Murdock (interpretada por Anne Hathaway), una mujer independiente y artística que sufre de enfermedad de Parkinson.

Jamie y Maggie comienzan una relación que inicialmente se basa en el sexo casual, pero con el tiempo, desarrollan una conexión más profunda. A medida que Maggie enfrenta los desafíos de su enfermedad, la relación se pone a prueba. La película explora temas como el amor, la intimidad y la aceptación en el contexto de las enfermedades crónicas.

Esta película tiene un profundo mensaje de amor incondicional. Foto: especial

Una película sólo para adultos

La trama se entrelaza con la industria farmacéutica, ya que Jamie enfrenta los desafíos de vender medicamentos en un mercado competitivo, particularmente en enfoques sexuales de la salud, por lo que la película aborda cuestiones de ética en la promoción de productos médicos y el impacto de la enfermedad en las relaciones personales.

Aunque la película está clasificada como una comedia romántica, también aborda temas más serios y emocionales, explorando la complejidad de las relaciones y la fragilidad de la salud. "De amor y otras adicciones" recibió críticas mixtas, pero la actuación de los protagonistas fue elogiada, especialmente la química entre Jake Gyllenhaal y Anne Hathaway.

