"Lo siento profundamente": Britney Spears ofrece disculpas por las confesiones de su libro y menciona a Justin Timberlake

Britney Spears sorprendió profundamente a sus fans después de que se disculpara por las declaraciones que hizo en su libro. Pero lo que más sorprendió es que en el post se refiere a su expareja Justin Timberlake de quien hizo revelaciones contundentes en el escrito. Además aprovechó el post para decir que está enamorada de una canción del cantante, algo que confundió bastante a sus seguidores.

Hace apenas unos meses la “Princesa del Pop” publicó su autobiografía a la que llamó “The Woman in Me”. En el libro hizo fuertes confesiones sobre su familia, la industria musical en la que trabajaba y sus parejas, entre ellos Justin, con quien tuvo uno de los romances más sonados de la historia musical, pero dejó entre ver lo que en realidad era su relación.

La cantante señaló que siente mucho haber ofendido a alguien por su libro | Foto: Instagram @britneyspears

Britney Spears se disculpa con Justin Timberlake

A través de un post compartido en su perfil de Instagram, Britney Spears pidió disculpas a las personas que pudo haber ofendido después de lo que escribió en su publicación. Y aunque no fue un perdón directo para Timberlake, inmediatamente después de que menciona su sentir, señala que está enamorada de dos canciones del cantante.

“Quiero disculparme por algunas de las cosas que escribí en mi libro. Si ofendí a alguna de las personas que realmente me importan, lo siento profundamente. También quería decir que estoy enamorado de la nueva canción de Justin Timberlake "Selfish". Es tan buena”, escribió en el post junto a un video de Justin.

Cabe destacar que la canción “Selfish” es un reciente lanzamiento de Timberlake y Britney tiene un tema con el mismo nombre pero que estrenó en 2011.

"También quería decir que estoy enamorado de la nueva canción de Justin Timberlake "Selfish", dijo en su publicación | Foto: Instagram @britneyspears

¿Qué dijo Britney Spears de Justin Timberlake en su libro?

En el famoso libro de la cantante, confesó que la relación que tuvo con Justin nunca reflejó lo que en realidad era, pues aseguró que era algo tóxico. Pero lo que causó un verdadero escándalo, fue cuando señaló que se embarazó del cantante estadounidense pero tuvo que abortar porque Justin le había dicho que no quería convertirse en padre.

Esta versión no ha sido confirmada por Justin, ni ha comentado nada al respecto, sin embargo, hace unos meses a través de sus redes sociales el actor ofreció una disculpa a Britney por comportamientos misóginos que pudo haber tenido en el pasado.

El actor ofreció una disculpa a Britney por comportamientos misóginos | Foto: Instagram @justintimberlake

Conspiraciones sobre Britney Spears y Justin Timberlake en X

Usuarios en redes sociales han comenzado a especular que no se trata de una disculpa, sino de exhibirlo nuevamente. En cuanto a su canción "Selfish" argumentan que es una burla al cantante después de haber lanzado una tema con el mismo nombre que el de la cantante.

Otros argumentan que no es Britney Spears quien maneja su red social, sino algunas personas que tratan de limpiar su reputación. Sin embargo, esto puede ser un tema a debate ya que la cantante no ha ofrecido entrevistas públicamente tras liberarse de su tutela. Por lo que, además de lo escrito en su libro, ella no ha reafirmado estas versiones de su propia voz, lo que podría ser un enigma.