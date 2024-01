"Me hicieron la vida de cuadritos" Edith Márquez confiesa la violencia que vivió en Timbiriche

A pesar de que llegar a grandes plataformas de éxito profesional podría parecer un sueño perfecto hecho realidad, lo cierto es que muchas veces la vida de fama o dinero no es tan gloriosa como se puede llegar a imaginar y eso fue precisamente lo que le pasó a Edith Márquez.

A pesar de que la cantante mexicana originaria de puebla es actualmente reconocida como una estrella dentro el gremio musical y cuenta con una destacada trayectoria que le avala, lo cierto es que al inicio de su carrera le tocó atravesar momentos muy duros, esto debido a que en sus primeros años sobre los escenarios fue víctima de discriminación, malos tratos y bullying por parte de compañeros o staff de Timbiriche.

Edith Márquez es una de las cantantes más queridas en México. Foto: especial

Edith Márquez fue víctima de bullying al inicio de su carrera

Actualmente, Márquez es una mujer de 51 años, trabajadora y profesional, con un carácter formado y una madurez consolidada, sin embargo, en los inicios de su carrera aún era una joven con lecciones por aprender y con menores herramientas de defensa, motivos que a ella y a millones de personas más las han llevado a ser víctimas de violencia, malos tratos o bullying.

Fue durante una entrevista con Mara Patricia Castañeda que Edith Márquez recordó los diversos abusos que soportó en el arranque de su carrera, eso luego de que fue elegida para apoyar a la agrupación "Vaselina", en donde recibía burlas en donde la señalaban por su situación económica de ese momento, cuando era apenas un menor de edad.

“Es una carrera cruda porque el público muchas veces no sabe lo que hay detrás de una niña de 11 años que empieza con toda la ilusión del mundo, y que de pronto tiene este rechazo por parte de niñas que tenían personaje, yo era coro, te decían 'Lárgate de mi camerino' o 'Híjole es que como viene vestida, no trae ropa de marca, no la trae un chofer, viene con sus papás’”, dijo Edith Márquez respecto a los primeros malos tratos que recibía en la industria.

En Timbiriche le "hicieron la vida de cuadritos"

Al recordar su paso por Timbiriche, primero como corista de la obra musical y luego como integrante de la agrupación, Edith Márquez rememoró que no fue sencillo para ella, luego de venir de una familia como todas, sin representantes en el medio artístico, distinto a lo que pasaba con el resto del elenco o la agrupación juvenil.

“En Timbiriche, por ejemplo, me hicieron la vida de cuadros un año, (...) entendí que eran unos niños que dijeron: 'A ver, esta está entrando, se tiene que ganar el lugar entre nosotros', pero también entendí un poco la parte de soledad que ellos vivían porque mi papá era el único que estaba esperando para la llegada del camión a la puerta 3 de Televisa, con frío, con un chamarrón, creo que no toda la gente tiene el privilegio de tenerlo”, recordó la famosa respecto a lo que ella tenía y algunos otros de sus compañeros no, dejando así en alto el valor de la familia y los valores por encima de las marcas o el dinero.

