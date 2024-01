Esta película coreana de acción ya es la más vista en Netflix, no te la puedes perder este fin de semana

Si este fin de semana lo piensas pasar en casa descansando y relajándote un poco, pero no quieres terminar aburrido en el sillón viendo el celular, te tenemos una nueva recomendación que ya arrasa en Netflix y que si eres amante de la acción no te debes de perder. Por si fuera poco, es ideal para seguir agregando títulos a tu colección de entretenimiento coreano, una categoría que no deja de ser la más favorita de los amantes del cine.

¿Qué ver en Netflix este fin de semana?

La recomendación para este sábado o domingo se encuentra como lo más visto de la plataforma de streaming, pues a pesar de que la película acaba de agregarse al catálogo de Netflix, la aceptación del público fue grande. Tanta es la euforia de esta cinta coreana que ya se apoderó del puesto número uno dentro del Top 10 de lo más visto. Se trata de "Cazadores en tierra inhóspita". ¿le darías una oportunidad?

Te atrapará desde el segundo uno. (Foto: Netflix)

Cazadores en tierra inhóspita: ¿de qué trata?

Esta película es de este año, por lo que es perfecta para darle un respiro a tu fin de semana con algo nuevo y distinto a lo que ya has visto. Aquí, vemos lo cruel que puede ser la humanidad en momentos de crisis, pues mientras Corea del Sur se enfrenta a los estragos de un devastador terremoto que dejó incomunicada a la ciudad de Seúl, los protagonistas y villanos se enfrentan entre sí por una adolescente.

La premisa es muy sencilla, pero donde la acción se apodera de cada segundo y es que después de fenómeno natural, la capital se queda sin ley, por lo que un cazador se ve obligado a tomar sus conocimientos y experiencias para tratar de rescatar a una chica que fue sustraída por un médico demente.

Es la película más vista de hoy. (Foto: Netflix)

Tráiler de Cazadores en tierra inhóspita

Esta película sólo se encuentra disponible en Netflix y como te contábamos, ya se colocó dentro de lo más visto de la plataforma de streaming, así que no te la puedes perder, en especial si eres amante de la acción, la aventura y la violencia. ¿Le darías una oportunidad?