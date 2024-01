Adal Ramones explota contra sus haters tras críticas en su contra: “tienen un cacahuate en la cabeza"

Adal Ramones se convirtió en blanco de fuertes críticas luego de asegurar en redes sociales que “el mejor accesorio de una mujer es un hombre que se ve bien”, por lo que luego de toda la controversia que se generó al respecto, el extitular de “Otro Rollo” salió a aclarar toda esta polémica, no obstante, no pudo ocultar su molestia y explotó contra sus haters, a quienes calificó como “gente estúpida”.

Fue durante una entrevista para los micrófonos de “Sale el Sol” donde Adal Ramones aclaró que su polémico mensaje habla de la importancia del cuidado personal en una relación de pareja, sin embargo, de inmediato perdió la paciencia y aseguró que quien saca de contexto sus declaraciones son personas que “solo tienen un cacahuate en la cabeza”.

Sigue leyendo:

¡Engañaba a la audiencia! Este es el secreto mejor guardado de Adal Ramones en "Otro Rollo"

Poncho de Nigris: ¿por qué acusó a Adal Ramones y a su mamá de haberle dado una golpiza?

Adal Ramones responde a sus haters tras fuertes críticas en su contra

“Por amor de Dios, ocúpense de sus vidas, yo lo que decía es que la mujer dice ‘qué bien me vi con este vestido, qué bien me veo con esta bolsa, qué bien me veo con estos zapatos’ pero no nos engañemos, la mujer dice ‘me veo mejor con un hombre que se ve bien, un hombre que se cuida’, es gente muy estúpida, gente que contesta mal, gente que solo tiene un cacahuate en la cabeza, volvemos a lo mismo, ¿Quiénes contestan? Los que su vida no es importante ni para ellos mismos”, comentó.

En otro momento de la entrevista, Adal Ramones se mostró todavía más enfurecido por las críticas que ha recibido durante los últimos meses y lamentó que las redes sociales sirvan como plataforma para que “gente estúpida” pueda escupir “cosas feas” en su contra.

Esta fue el post de Adal Ramones que desató toda esta polémica. Foto: IG. adalramones

“Lo que pasa es que las redes le da oportunidad a gente estúpida, eso es lo que pasa, la gente le da oportunidad a que digan cosas horribles, hay gente tan fea de corazón, por eso dicen ‘de lo que está lleno el corazón habla la boca’, si el 80-90% de los comentarios son positivos cómo te atreves a ser del 10% que tira cosas feas, pero qué feo que esa gente que tiene cosas feas tiene oportunidad de escupirlas”, expresó Adal Ramones, quien en esta misma entrevista confesó que le gustaría ir por su quinto hijo a sus 62 años de edad, lo cual, también dio mucho de qué hablar.

Comparan a Adal Ramones con Alfredo Adame

Como era de esperarse, estas declaraciones de Adal Ramones solo contribuyeron a que se avivara aún más la polémica por lo que las críticas en su contra se hicieron todavía más intensas y lo que más llamó la atención fue que distintos usuarios de redes aseguraron que el presentador se está convirtiendo en “el nuevo Alfredo Adame” debido a que durante los últimos meses ha protagonizado distintas polémicas, tal como lo ha hecho el autonombrado “Golden Boy” durante los últimos años.

Adal Ramones se llevó todo tipo de críticas. Foto: FB: Sale el Sol

“El nuevo Alfredo Adame”, “¿Eres tú, Alfredo Adame?”, “Qué tipo tan odioso”, “Gente que contesta mal… un minuto después él contestando mal”, “Creo que se mordió la lengua, charlatán” y “Al contestar así te estás poniendo al mismo nivel” son tan solo algunos comentarios que generaron las declaraciones de Adal Ramones.