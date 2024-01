Magaly Chávez explota contra Alfredo Adame y hace fuertes revelaciones: “Le gustan los transexuales”

Luego del nuevo ataque de Alfredo Adame en contra de Magaly Chávez en “La Casa de los Famosos”, la influencer y conductora salió a defenderse y ofreció una entrevista en la que nuevamente desmintió las palabras de su ex, quien la ha señalado en más de una ocasión de supuestamente ser transexual y en adición a ello la exparticipante de “Enamorándonos” hizo una delicada revelación sobre la vida íntima del autonombrado “Golden Boy”, con la cual, quedó muy mal parado.

Para empezar a abordar el tema es importante señalar que estas declaraciones de Alfredo Adame fueron vertidas en su primer día en “La Casa de los Famosos” de Telemundo y ante todos sus compañeros del reality pues decidió compartirles la mala experiencia de su última relación, la cual fue con Magaly Chávez y fue aquí donde aseguró que “siempre le notó algo sospechoso”, insinuando que su ex realmente era hombre.

Sigue leyendo:

La Casa de los Famosos 4: Alfredo Adame habla de su ex Magaly Chávez, "yo veía algo sospechoso"

VIDEO: Alfredo Adame causa gran alboroto al besar con pasión en la boca a "La Divaza" | La Casa de los Famosos 4

Magaly Chávez explota contra Alfredo Adame y revela intimidades del actor

Durante la última emisión de “Chismorreo”, Magaly Chávez decidió hacerle frente a la polémica con Alfredo Adame y luego de desmentir nuevamente los dichos del autonombrado “Golden Boy” aseguró que su ex se está aprovechando de esta polémica para crear empatía con sus compañeros de “La Casa de los Famosos”.

“Es una estrategia de él, lo conozco perfectamente, porque lo he escuchado detrás de cámaras y sé de lo que es capaz de llegar a hacer con tal de entrar en un círculo social”, comentó Magaly Chávez, quien en su siguiente intervención hizo una delicada revelación sobre la vida íntima del exgalán de telenovelas pues aseveró que el actor contrata chicas transexuales de manera recurrente.

Magaly Chávez y Alfredo Adame terminaron su romance con un intenso pleito. Foto: Cuartoscuro

“Hay cosas que me han contado compañeros y amigos muy cercanos a él, que le gustan los transexuales (sic), que le gusta contratar chicas así, no me espanto de ninguna manera, vienen de fuentes muy cercanas, amigos de él, compañeros de él de hace mucho tiempo”, sentenció Magaly Chávez, quien luego de soltar esta bomba prefirió no ahondar más en el tema pues aseguró que ya no quiere que la polémica se haga más grande.

Para finalizar Magaly Chávez señaló que su romance con Alfredo Adame fue un pacto para llamar la atención de los medios, sin embargo, aseguró que nunca hubo una conexión especial entre ambos, incluso, aseguró que ni siquiera pudo llegar a considerarlo como un amigo.

“Él y yo nunca anduvimos como una pareja, tuvimos un pacto, lo único que nos veíamos en presentaciones, en cosas que teníamos que hacer ante pantallas, nunca salimos ni como amigos ni como nada, nosotros nunca tuvimos una conexión de ‘vamos a comer’ o ‘vámonos por un helado’”, finalizo Magaly Chávez, quién incluso hace un par de meses inició un proceso legal contra el “Golden Boy”, el cual, todavía no ha tenido resolución.