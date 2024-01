Horóscopo HOY: predicciones de suerte y números de fortuna | Capricornio y Escorpio

La luna, además de ser un satélite que nos deleita con su belleza, también trae consigo distintas energías a medida que sus fases avanzan, se dice que éstas pueden influir en el destino de los seres humanos, quienes las preciben de diferentes maneras según el signo zodiacal bajo al que han nacido. Para interpretar estas corrientes energéticas hay diversas tarotistas encargadas de descifrar los mensajes para así aprovechar las olas de abundancia que este satélite trae consigo y el día de hoy de comparto las predicciones para los signos de Capricornio y Escorpio, esperando que te sean de utilidad para mejorar tu presente.

¿Cuál será la suerte para Capricornio HOY?

Hoy se presenta una jornada especialmente agitada para las Capricornio, ya que además de tus tareas habituales, es probable que un amigo te solicite ayuda en un asunto profesional urgente. Este imprevisto podría desconcertarte, ya que no tenías previsto este trabajo extra en tu agenda, por lo que si decides colaborar, prepárate para posibles discrepancias al momento de establecer el pago, ya que es probable que surjan diferencias de opinión al respecto.

Las influencias astrales, que se entrelazan de manera intrincada con la personalidad y las experiencias de cada individuo, se revelarán de manera sorprendente a través de las cartas del tarot.

Afortunadamente, los astros favorecen tu capacidad para expresarte con sinceridad hoy, si te encuentras en medio de alguna disputa relacionada con compensaciones económicas, no dudes en expresar claramente tus expectativas y reclamar lo que consideres justo. En el ámbito sentimental, es posible que tu pareja te confiese haber ocultado información para evitar conflictos contigo, en lugar de enojarte, valora su honestidad y agradece que haya decidido compartir sus pensamientos contigo en este momento.

¿Cuál será la suerte para Escorpio HOY?

Últimamente, Escorpio, es evidente que tu estado de ánimo no es el mejor y aunque no estás necesariamente de mal humor, parece que te encuentras en un estado emocional algo extraño que afecta tus interacciones diarias. Te has vuelto especialmente crítica y nada parece satisfacerte, incluso cuando alguien comparte sus sueños o experiencias contigo, tiendes a desanimarlos o simplemente no les prestas atención.

Recuerda que hoy es viernes y que lo mejor para ti es mantener una actitud positiva y optimista.

Es comprensible que puedas pensar que algunas ideas son poco realistas, pero es importante permitir que las personas sueñen y se ilusionen. Si continúas comportándote así, podrías alejar a quienes te rodean. Evita los conflictos con tus colegas y especialmente con tu pareja, quien probablemente esté desconcertado por tu comportamiento reciente, trata de comunicarte de manera abierta sobre lo que te está afectando y busca formas de mejorar tu estado de ánimo para el beneficio de todos.