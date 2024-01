Sergio Mayer confirma que abrirá su cuenta de OnlyFans: "Lo hago porque quiero, puedo y tengo con qué"

Cerca de cumplir 60 años de edad y con una carrera longeva en el mundo de la música, el espectáculo y la política nacional, Sergio Mayer no se detiene y sigue innovando con tal de llevar el pan a su hogar. Como un padre responsable de sus hijas y su esposa, Mayer no ha librado algunas polémicas recientes de contratos laborales con Wendy Guevara, su compañera de "La Casa de los famosos" México.

Ante tales rumores, la misma Wendy ha salido en diversas entrevistas a explicar todo sobre los detalles de esos posibles contratos que Mayer le quería hacer firmar. Ante esto, la ganadora del reality show ha indicado que mantienen su amistad, pero ella prefiere llevar su carrera por sí misma.

Por lo tanto, Sergio Mayer se ha visto en la necesidad de ampliar sus opciones laborales. Con el fin de complacer a sus fans y maximizar sus ingresos, Mayer confesó que ya tiene su cuenta de OnlyFans.

Issabela Camil lo apoya en su faceta de OnlyFans. Foto: Especial

Sergio Mayer ya tiene cuenta de OnlyFans

Célebre en 2023 por haber liderado el #TeamInfierno en "La Casa de los Famosos" México, Sergio Mayer confirmó que ya tiene cuenta de OnlyFans en la conocida plataforma. Ante esto, refrendó que es algo natural pues en el pasado ya se ha mostrado con poca ropa.

"Es completamente nuevo. Ya me vieron en 'Sólo para mujeres', ya nos vieron con todo, ya me vieron bailar y hacer de todo, me vieron todo. También en 'La Casa de los Famosos' haciendo ejercicio, durmiendo, bañándonos, cumpliendo los retos que hicimos donde nos tuvimos que desnudar", dijo.

Ante esto, precisó cuál es la diferencia ahora.

"La diferencia ahora es que están hechos con mucha calidad, fotos bien cuidadas, muy sensuales, sí hay una diferencia de hacer un desnudo y uno sensual o sexy", contó.

Así lució en el reality show. Foto: Especial

Lo hace por gusto y para pagar las escuelas de sus hijas

Sin tapujos, Mayer precisó que es el momento ideal para hacer este tipo de contenido para adultos, puesto que tiene el cuerpo para ello. Además, sabe que hay personas con fetiches.

"Hay personas que se les hace muy sensual los pies o que les gusta tu espalda, son fetiches y no tiene nada de malo, hay gente que paga por ver tus pies. Mis hijas no saben, no vivieron lo de 'Sólo para mujeres', es otra generación e igual al principio mis hijas me dijeron que cómo se me ocurría hacerlo y les dije: 'mis amores, alguien tiene que pagar las escuelas. No tengo problema ni empacho en decirlo", dijo.

Por ello es que detalló cuanto cuesta su cuenta en OnlyFans.

"¿Por qué lo hago? porque quiero, porque puedo y porque tengo con qué. El que tenga dudas al respecto que lo revise. A mis 58 años estar haciendo esto es un mensaje para las nuevas generaciones. Van a tener que entrar para ver. Creo, no entiendo bien cómo es eso, pusimos la suscripción en 20 dólares, pero el primer paquete que sacamos de las primeras fotos que se inscriban tienen un descuento les vale la mitad, ya se está cumpliendo ese objetivo y a partir de ahí subes un descuento menos y así, pero va muy bien, estoy contento y ha habido buenos comentarios en las redes de quienes han entrado".

¿Hará fotos a lado de Issabela Camil?

Cuestionado sobre si le gustaría colaborar con alguna famosa de OnlyFans, Sergio fue claro en precisar con quién se haría alguna foto para su cuenta.

"No sé si haga colaboración porque quizá si haga una sea con mi esposa. Le da risa, ella me coordina y me ayuda a ver cosas, que si cambie esto o la luz, ella es muy buena para eso. De repente le digo a ver si aparecen sus manos por aquí en alguna foto y me dice que luego lo platicamos hacer unas fotos cuidadas y con mucho cariño y respeto. Si no tuviera familia, quizá sí haría otras colaboraciones", confesó.

Sergio también reconoció que sus fans le pedían fotos así desde instagram, razón por la cual les quiere complacer. También admitió que desconoce cómo es el vender su ropa o prendas íntimas a fans que se lo pidan.

"No creo que me atreva. No sé, no me pongo a pensar en eso, hago las fotos bien hechas y con calidad, me divierto y me digo que sí no lo hago ahorita que ya tengo 58, cuándo las voy a hacer. Me dicen que estoy viejo, imagínate que esas personas que han criticado, pero por el cuerpo ahí está", finalizó.

