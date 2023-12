Sergio Mayer revela su función en el equipo de Claudia Sheinbaum

El actor y ex diputado Sergio Mayer reveló que actualmente se suma al equipo de Claudia Sheinbaum Pardo, precandidata de Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde a la Presidencia de México, desde un enfoque ciudadano y que está dispuesto a estar donde sea útil.

“Le agradezco primero que nada a Mario Delgado y David Olivo, quienes me abrieron las puertas de una manera muy especial. Siempre les dije que yo tenía un compromiso actual con el movimiento y con la Dra. Claudia (Sheinbaum) y ahora se presenta esta oportunidad, en donde me puedo sumar para dar continuidad”, indicó el ex participante de La Casa De Los Famosos en una entrevista.

Asimismo, reveló que durante su participación en el equipo de la ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México tendrá un punto de vista crítico. “El hecho de que la Doctora me invita a participar sabiendo mis posturas e ideas habla de una inclusión y un respeto justamente a la diversidad de ideas y que mejor que pueda tener una voz que pueda ver los puntos de vista desde otras perspectivas”, resaltó Sergio Mayer.

Claudia Sheinbaum invitó a Sergio Mayer a unirse a un equipo. Foto: X: @SergioMayerb.

¿Qué hará Sergio Mayer con Claudia Sheinbaum?

De acuerdo con Sergio Mayer actualmente se encuentra en las mesas de trabajo y debate que solicitó la Dra. Sheinbaum a la senadora Olga Sánchez Cordero. “Son las mesas de conversión que Claudia Sheinbaum le encargó a la senadora para escuchar a las comunidades, a las mujeres, especialmente, y sumando aquí, todos los puntos de vista, observaciones y para mí es un gran honor poder participar”, indicó el ex integrante de Garibaldi.

Asimismo, resaltó que no está en el equipo de Claudia Sheinbaum por un cargo político que le hayan ofrecido el Segundo Piso de la Transformación. “No fue un tema (de cargos políticos), no hay cuestionamiento de hacia donde voy, el hecho de sumar y colaborar dentro de mi trinchera para la campaña de la Dra.; si es que sale algo, en donde ellos decidan ser útil, así será, no hubo un condicionamiento al respecto. De ninguna manera me están pidiendo que me sume al partido (Morena) sino desde la parte ciudadana”.