La Casa de los Famosos 4: esta es la razón por la que Frida Sofía no estará en el reality show

Hace tan solo unos días en redes sociales se viralizó un promocional de La Casa de los famosos 4 en donde, por error, apareció el rostro de Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán, esto provocó gran expectativa y polémica al respecto.

Debido a lo anterior es que mucho se comenzó a especular sobre la entrada de Frida Sofía a esta cuarta temporada del reality show antes mencionada, sin embargo, a las pocas horas comenzaron los rumores que la polémica joven no sería parte de LCDLF4, esto por razones migratorias, sin embargo, el periodista Gustavo Adolfo Infante ya reveló que esta no es lo que le impide a Frida participar en este programa.

Frida apareció en un comercial de LCDLF.

Foto: IG @ifridag

¿Cuál es la verdadera razón por la que Frida Sofía no es parte de LCDLF4?

Este lunes 22 de enero a través de una transmisión en su canal de Youtube oficial, el periodista Gustavo Adolfo Infante habló sobre las verdaderas razones que llevaron a Frida Sofía no ser parte de La Casa de los Famosos México 4.

Y aunque mucho se especuló que la nieta de Silvia Pinal no podía viajar a nuestro país, pues tenía problemas migratorios, esto no es así, de acuerdo con el autonombrado “periodista de las exclusivas”, Frida no entró a LCDLFM 4 por fuertes motivos, aunque ésta no se los reveló.

“Frida Sofía no la corrió Telemundo, ella tomó la decisión de no entrar a Telemundo, no me explicó los motivos, pero tiene motivos serios para no haber aceptado”, comenzó a contar Gustavo Adolfo Infante

Frida no será parte del reality show.

Foto: IG @ifridag

Pese a lo anterior, Infante reveló que Frida no tiene problemas con viajar a México o a otro país, pues incluso hace unos días la polémica joven pisó tierras aztecas y nadie se dio cuenta de ello.

“Ella puede viajar a donde quiera, no tiene, palabras de ella, no tiene ninguna restricción de ley ni en EUA ni en México ni en ninguna parte del mundo, tan es así, pongan mucha atención con esta declaración que voy a dar ahora, porque esto me lo dijo, hace unos días, de repente hace unos días se apartó y nadie la encontraba…¿saben dónde andaba Frida Sofía? en México vino Frida Sofía para acá, no vio a nadie de medios, estuvo un par de días en México y se regresó a Miami”, dijo Gustavo Adolfo infante

Mira sus declaraciones a partir del minuto 24:08

¿Quiénes son los participantes de La casa de los famosos 4?

A lo largo de estas semanas, la producción del exitoso reality show ha ido confirmando uno a uno los participantes de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos.

El primero en ser confirmado, fue el cantante de regional mexicano Lupillo Rivera, también conocido como “El Toro del corrido”, luego de él siguieron los demás famosos que a continuación te damos a conocer.

Lupillo Rivera

Thalí Garcia

Gregorio Pernía

Fernando Lozada

Alana Lliteras

Maripily Rivera

Mariana González

Daniela Alexis “La Bebeshita”

Pedro Figueira La Divaza

Sophie Durand

Clovis Nienow

Ariadna Gutiérrez

José Reyes “La Melaza”

Silvia del Valle “La Bronca”

Carlos Gómez “El cañón”

Alfredo Adame

Guty Carrera

Rodrigo Romeh

Leslie Gallardo

Robie Mora

Cristina Porta

