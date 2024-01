Extrabajador de Antonio Aguilar revela malos tratos del cantante: "Me castigó"

Pese a que han pasado más de 16 años del fallecimiento de Antonio Aguilar, durante los últimos días su nombre nuevamente acaparó los titulares en distintos medios de comunicación, sin embargo, en esta ocasión fue por un controversial motivo pues resulta que un extrabajador del “Charro de México” reveló los malos tratos del cantante, por lo que estas declaraciones se hicieron virales en redes sociales y generaron todo tipo de opiniones al respecto.

Estas declaraciones fueron realizadas por un hombre de 83 años llamado Miguel Muñoz Escobedo, quien señaló ser originario de Santiago El Chique, Zacatecas, un lugar cercano a Tayahua y El Zoyate, donde la Dinastía Aguilar tiene propiedades y durante una entrevista para el canal de YouTube llamado “Al Estilo Zacatecas” ofreció algunos detalles de su experiencia trabajando con Antonio Aguilar, con quien colaboró como caballerango por 35 años.

En su relato, Miguel Muñoz Escobedo señaló que recuerda a Antonio Aguilar como una persona de carácter sumamente duro y mencionó que los regaños estaban a la orden del día pues lo único que le importaba era el bienestar de sus caballos.

“Una vez que salimos de acá de México, íbamos a Villahermosa, Tabasco, en el camino se enfermó un caballo y nombre’ toda esa noche no dormimos, al otro día tampoco y luego llegó el señor Aguilar y nos puso de la basura, que nosotros habíamos tenido la culpa, pero era un hombre que, la verdad le digo era duro”, comenzó el excolaborador de Antonio Aguilar.

Antonio Aguilar se convirtió en blanco de críticas tras estas declaraciones de su extrabajador. Foto: Redes

Revelan que Antonio Aguilar le pagaba muy poco a sus trabajadores

En otro momento, de la entrevista, Miguel Muñoz Escobedo señaló que la actitud dicharachera de Antonio Aguilar solo era una fachada para ganarse a la gente, sin embargo, reiteró que en la vida real era una persona dura, además, señaló que la paga que recibía del cantante no era muy buena para todo lo que implicaba su trabajo.

“Lo conocí como la palma de mi mano y lo que decía no era cierto, nada más era para echárselos a la bolsa ya después como si nada (…) Pagaba poco, a él si le iba bien, pero eran 9 mil pesos por semana, como 900 pesos de ahorita, aquí se los daban a mi mujer y yo ya no me preocupaba”, sentenció el excaballerango.

Miguel Muñoz Escobedo también señaló que durante las giras de Antonio Aguilar todo el equipo de caballerangos era obligado a dormir cerca de los caballos sin importar las condiciones pues tenían que estar siempre a pie de cañón para atender a los equinos, mientras que el también actor y su familia dormían siempre en hoteles.

Aseguran que Antonio Aguilar era una persona de caracter duro. Foto: Redes

“(Dormíamos) en los tráileres, nosotros no teníamos hotel, ellos sí, pero nosotros no, se imagina, donde hace muchísimo calor y donde hay muchos zancudos, yo agarraba la mitad de una paca para hacer humareda, teníamos que estar a la mira de los animales, una vez se perdió un caballo, se levantaron los señores y ‘falta un caballo’ y lo fuimos a buscar, lo recuperamos, pero era el que montaba el señor Aguilar, yo creo que ahí nos hubiera fusilado a todos de coraje”, señaló el extrabajador de Antonio Aguilar.

Antonio Aguilar castigaba a sus trabajadores por indisciplinas

Para finalizar, Miguel Muñoz Escobedo recordó que en alguna ocasión se tomó tres cervezas mientras estaba trabajando en un show que Antonio Aguilar ofreció en Chicago y al siguiente día el cantante se le acercó para pedirle que desayunara bien pues le impuso como castigo bañar y peinar completamente solo a todos los caballos de su espectáculo, lo cual, el excaballerango, señaló que le pareció algo injusto.

“Una vez estábamos en Chicago y se me ocurrió tomarme tres cervezas y al otro día me dijo ‘vete a desayunar porque te va a tocar bañar y peinar a todos los caballos y nadie te los va a llevar, tu solito', así fue el castigo que me dio, eran como doce o trece caballos los que montaban”, recordó el excolaborador de Antonio Aguilar.

Como era de esperarse, estas declaraciones sobre Antonio Aguilar se hicieron virales en redes sociales donde se generaron todo tipo de opiniones al respecto, no obstante, pese a todo el revuelo que se provocó ningún miembro de la famosa familia ha salido en defensa del fallecido cantante, pero se espera que en los próximos días salgan a defender la memoria del intérprete de éxitos como “Triste recuerdo” y “Puño de tierra”.