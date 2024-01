Poncho de Nigris asegura que las mujeres mal habladas no son atractivas para "los hombres de verdad" y desata la polémica

Los integrantes del Team Infienro de "La Casa de los Famosos" han dado mucho de qué hablar en los últimos días, pues mientras Wendy Guevara reveló que Sergio Mayer quería ser su mánager a toda costa, ahora es Poncho de Nigris quien dividió opiniones en las redes e incluso críticas por parte de algunas de sus seguidoras. Esto luego de que el influencer declaró que las mujeres mal habladas no le gustan.

Poncho de Nigris dice que lo mal habladas les "quita lo bonito" a las mujeres

En un video que el famoso compartió en su cuenta de TikTok se le escucha decir esta polémica declaración en la que afirmó que a él y a los "hombres de verdad" no les gusta que las mujeres sean mal habladas, es decir, que se expresen con groserías, ya que esto les "quita lo bonito" y también les resta belleza. Como era de esperarse, sus palabras no fueron bien recibidas por los internautas, quienes no dudaron en responderle.

Estas declaraciones causaron polémica tras la preocupación que causó el actor al compartir esta foto. (Foto: @ponchodenigris)

En el video que se volvió viral entre los admiradores de Poncho de Nigris, se le ve sentado frente a un micrófono cuando comienza a dar su opinión sobre el uso de las groserías en las mujeres:

"Una mujer mal hablada le quita todo lo bonito que pueda llevar por fuera y por dentro. Una mujer mal hablada es, se le quita toda la belleza que debe de llevar una dama", dijo frente a las cámaras.

Sin embargo, lo anterior no terminó ahí, pues para continuar con su idea, el presentador agregó que "a los hombres no nos gustan", aunque para dejar las cosas en claro dijo que desconoce si existe alguien que le resulte atractivo que ellas se expresen de esta manera, pero insistió en que "a los hombres de verdad las mujeres que hablan con maldiciones son léperas y majaderas".

Sus fans le respondieron con una frase de su esposa, Marcela Mistral. (Foto: @ponchodenigris)

Aunque sus declaraciones duraron a penas unos segundos, en redes sociales Poncho de Nigris fue arduamente criticado hasta por sus propias seguidoras, quienes aseguraron que poco les importa la opinión del también actor y para ello no dudaron en recordar frases icónicas. Entre los comentarios más leídos en su post de Tik¨Tok destacan:

"Bien dijo la Wendy: 'Pues yo no estoy para gustarte a ti, Poncho'", "como dijo Marcela: Aquí no estamos para complacer a nadie", "apoco sí hdtpm","todas somos mal habladas, pero hay que saber dónde, cuándo, cómo y con quién", "aquí no estamos para complacer a nadie" y "el fino".