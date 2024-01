Maribel Guardia dice que ya no se procura tras la muerte de Julián Figueroa: "no me cuido nada"

La hermosa actriz y estrella del Cine de Ficheras, Maribel Guardia conmovió a toda la industria del entretenimiento después de conceder una entrevista en la que reveló que dejó de cuidar su físico tras la repentina muerte de su hijo, Julián Figueroa.

Fue en abril de 2023 cuando el mundo de la música se vistió de luto debido a la muerte de Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastián. A nueve meses de lo ocurrido la exconductora de "Sabadazo" habló sobre el duelo que ha vivido.

La tarde del miércoles 17 de enero el programa de espectáculos "De Primera Mano" transmitió una entrevista con Maribel Guardia, quien habló sobre los mensajes que recibe en redes sociales por la gran figura que mantiene a sus 64 años de edad.

Sin guardarse nada la protagonista de telenovelas como "Te doy la vida" y "Corona de lágrimas" agradeció los mensajes que recibe por parte de sus internautas, pero reconoció que desde la muerte de su hijo, Julián Figueroa, su vida personal cambió de manera importante. Sus declaraciones conmovieron a todos.

Resulta que la estrella del Cine de Ficheras dijo que desde que murió su hijo dejó de hacer ejercicio y descuidó su figura. Confesó que no le ha regresado la ilusión de hacer algún tipo de actividad, pero está segura que pronto lo hará.

"Desde que murió Julián no he hecho ejercicio, no me he cuidado nada, no tengo todavía esa ilusión de empezar a cuidarme. Lo haré en algún momento", confesó.