Revelan cuándo y el posible lugar en donde reposarán las cenizas de Julián Figueroa

Fue el pasado 9 de abril cuando inesperadamente se confirmó la muerte del cantante y actor Julián Figueroa, quien fue hijo del también fallecido Joan Sebastián y de la actriz Maribel Guardia.

A nueve meses de su muerte, las cenizas del joven actor aún reposan en su casa, sin embargo , mucho se ha dicho que éstas podrían ser trasladadas a Juliantla, sin embargo Imelda Tuñón, viuda de José Julián da detalles sobre esta información.

Foto: Ig @imetunon

En una reciente entrevista con los medios de comunicación, la viuda de Julián Figueroa compartió detalles sobre sus proyectos profesionales, además fue cuestionada sobre las cenizas del padre de su hijo y la posibilidad de que estas sean llevadas a Juliantla, pueblo donde nació Joan Sebastián.

Ante esto, Imelda Tuñón reveló que las cenizas de su esposo por el momento reposan en su casa, lugar en donde el joven actor falleció de manera inesperada y negó categóricamente que vayan a ser trasladadas al pueblo donde nació Joan Sebastián.

Foto: Ig @imetunon

Pese a lo anterior, Imelda reveló que aún no tienen bien definido el lugar en donde llevarán las cenizas de Julián Figueroa, sin embargo, asegura y deja claro que estarán en la CDMX pues es donde él vivió y pasó su vida.

“no,no,no,no (no se irán a Juliantla), tienen que ser cerca de la casa, él creció en esta zona, tiene que ser en su ambiente, no lo podemos mandar a un lugar lejano, osea Juliantla si iba mucho para allá pero él no vivió ahí…”dijo Imelda