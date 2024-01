Victoria Ruffo habla de su ex Eugenio Derbez y le manda un mensaje: "es bien mañoso"

La primera actriz, Victoria Ruffo se convirtió en tema de conversación en la industria del entretenimiento después de conceder una entrevista en la que habló sobre su participación en la nueva temporada del reality show "De Viaje con los Derbez".

Fue hace unos meses cuando Victoria Ruffo confesó que sí podría formar parte del programa protagonizado por su expareja, Eugenio Derbez, a pesar del distanciamiento que han tenido, sin embargo, todo quedó en una simple declaración pues no apareció en ninguno de los programas.

Victoria Ruffo le manda mensaje a Eugenio Derbez

Hace unos momentos Victoria Ruffo, una de las actrices más queridas en México, concedió una entrevista en la que habló de la nueva temporada de "De Viaje con los Derbez", la cual se estrenó a finales de 2023. Victoria Ruffo aprovechó el espacio para enviarle un mensaje a Eugenio Derbez.

En la nueva temporada de "De Viaje con los Derbez", Victoria Ruffo sí aparece, pero únicamente en una imagen, situación por la que fue cuestionada sobre si estaba de acuerdo. Eugenio Derbez destapó que la idea fue suya junto a su hijo, José Eduardo Derbez.

"Es bien mañoso", dijo Victoria Ruffo.

En este sentido la protagonista de telenovelas como "La Madrastra" y "Corona de lágrimas" confesó que su expareja no le pago ni un peso por aparecer en "De Viaje con los Derbez". Para no caer en más polémica prefirió no hablar del tema.

"¿Crees que me pagó? No voy a hablar de ese tema", sentenció.

¿Cuántos hijos tuvieron Victoria Ruffo y Eugenio Derbez?

Hace unos años Victoria Ruffo y Eugenio Derbez protagonizaron un intenso romance que desafortunadamente no terminó de la mejor manera. Durante el tiempo de su relación la pareja procreó al joven conductor, José Eduardo Derbez.