Pepillo Origel revela que es papá, por primera vez da detalles de su hijo

El experto en temas de la farándula, Juan José Origel, conocido como "Pepillo", se convirtió en tendencia en la industria del entretenimiento después de revelar su paternidad y dar detalles importantes sobre su hijo. La noticia dejó en completo shock a todos los televidentes de Unicable.

En la reciente transmisión del programa "Con Permiso", "Pepillo" Origel sorprendió a todos al hablar como nunca de su supuesta paternidad, noticia que generó un gran asombro entre los espectadores y sus compañeros, quienes se quedaron sin palabras.

El periodista se robó todos los reflectores. Foto: Especial

Pepillo Origel revela su paternidad

En el programa de Unicable "Con Permiso", Juan José Origel y Martha Figueroa, titulares de la transmisión, estaban hablando de los futuros estrenos de los realitys de la televisora de San Ángel. Fue en ese momento donde "Pepillo" tomó la palabra para revelar un detalle importante de su vida privada.

Resulta que el exconductor de "Ventaneando" y "La Oreja" reveló que Televisa tiene planeado lanzar un concurso que sería protagonizado por famosos en compañía de sus hijos. Inmediatamente después dio algunos nombres que podrían participar en el nuevo proyecto.

Sin embargo lo que más llamó la atención fue cuando "Pepillo" dijo que su hijo estaba lejos de México, por lo que no podía formar parte del nuevo reality show. En ese momento todos los presentes le preguntaron de qué estaba hablando. El conductor se limitó a decir que su hijo está viviendo en la ciudad de Nueva York.

"Mi hijo anda perdido. El que tengo en Estados Unidos. Ahorita se fue a vivir a Nueva York", contó.

Demostrando que su compañero no estaba mintiendo, Martha Figueroa le preguntó si su hijo ya no estaba viviendo en Canadá. El experto en temas de la farándula le respondió que no, pues ahora vive en Estados Unidos.