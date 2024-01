José Agustín: así fue el romance que tuvo el escritor con Angélica María cuando estaba casado con Margarita Bermúdez

En medio del alarmante estado de salud de José Agustín fanáticos han recordado algunos de los momentos más importantes en la trayectoria y vida personal del escritor, como el tórrido romance que tuvo con la actriz Angélica María por el que estuvo a punto de terminar su matrimonio con Margarita Bermúdez, quien se mantuvo a su lado pese a que éste le confesó haber sido infiel.

Así comenzó el romance con Angélica María

Tanto Angélica María como José Agustín relataron detalles de su intenso romance en sus respectivas biografías. La cantante detalló que todo comenzó en 1967 cuando leyó “De Perfil”, pues no dudó en buscar el autor para llevarlo a la pantalla grande, aunque esto no sucedió continuaron trabajando juntos y fue así que él escribió sus para las cintas “Cinco de chocolate y uno de fresa”, “Alguien nos quiere matar” y “Ya sé quién eres, te he estado observando”.

Margarita Bermúdez y José Agustín se volvieron a casar tras infidelidad. Foto: FB José Agustín Ramírez

Mientras tanto, José Agustín relató en “El rock de la cárcel” que todo comenzó de manera repentina y que quedó cautivado por la seguridad de la actriz, además de que compartían gustos en música, cine y literatura: “Irradiaba gracia y brillantez, era simpatiquísima, franca y directa, pero bien educada, con tacto, prudencia y discreción en los momentos necesarios. Puede ser como ligera, aérea, traviesa, pero a la vez sabía, de profundidades insondables”.

José Agustín confiesa infidelidad a Margarita Bermúdez

Fue el también traductor quien al darse cuenta de lo enamorado que estaba de la “Novia de México” confesó la infidelidad a su esposa, Margarita Bermúdez, quien de inmediato decidió separarse y pedir el divorcio. Durante este tiempo, Agustín y Angélica María fortalecieron su romance, incluso, contemplaron vivir juntos pero fueron las diferencias entre ellos lo que pronto se hizo presente y los malos momentos aparecieron opacando la felicidad que hasta entonces los invadía.

Tiempo después de que terminara su relación con Angélica María y de que iniciara otra con una mujer de nombre Pilar Bayona, José Agustín se reencontró con Margarita Bermúdez y retomaron su relación casándose por segunda ocasión en Estados Unidos.