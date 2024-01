Oppenheimer: ¿Cuándo y dónde ver el regreso de la película a las salas de cine?

Es una cinta muy reconocida IG/oppenheimermovie

La cinta “Oppenheimer” fue uno de los grandes estrenos en el verano del 2023, ahora a pocas semanas de culminar el primer mes del 2024 regresará a los cines en México para que todos aquellos que no disfrutaron del suceso histórico llevado a la pantalla lo vean a lo grande.

“Oppenheimer”, basada en la biografía de Kai Bird y Martin J. Sherwin, "American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer" fue catalogada como una gran cinta del director Christopher Nolan en donde se da a conocer la historia de la bomba atómica justo desde la mente de su creador, J. Robert Oppenheimer, quien es interpretado por Cillian Murphy.

¿Cuándo estará en el cine nuevamente la película “Oppenheimer”?

Será a partir del 25 de enero de 2024 cuándo la cinta que se estrenó en 2023 regrese a México para ser proyectada en salas IMAX y tradicionales de todos los cines de las empresas Cinépolis y Cinemex, así lo dieron a conocer, pues se sabe que es uno de los proyectos cinematográficos más importantes en los últimos meses y que se perfila para ganar en los diversos premios al séptimo arte.

Se sabe que además de Cillian Murphy, el filme también cuenta con elenco especial en donde resaltan figuras del cine como Matt Damon, Emily Blunt, Florence Pugh y Robert Downey Jr. por mencionar algunos de los que más llamaron la atención en pantalla grande.

¿De qué se trata la historia de la película “Oppenheimer”?

Según la sinopsis oficial de la cinta, la historia se remonta hasta la Segunda Guerra Mundial cuando el teniente general Leslie Groves encuentra al físico J. Robert Oppenheimer y lo asigna para trabajar en un grupo que estará dedicado al desarrolló del Proyecto Manhattan el cual se trata de fabricar la primera bomba atómica.