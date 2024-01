Kali Uchis anuncia su embarazo con tierno VIDEO junto a su novio Don Toliver

Kali Uchis es una de las cantantes más destacadas en el género urbano, por ello, el reciente anuncio de su embarazo generó gran alboroto en redes sociales. La cantante compartió un tierno clip en el que presume su “baby bump” junto a su novio, el rapero Don Toliver, y un mensaje dedicado a su bebé.

Kali Uchis anuncia su embarazo

La intérprete de “Telepatía” anunció que espera a su primer bebé con un video en el que muestra qué tan avanzado está su embarazo. Mientras que a través de sus historias en Instagram dedicó un emotivo mensaje en el que habla del gran amor que siente en este momento de su vida.

Sigue leyendo: Matías Novoa rompe el silencio y revela si Michelle Renaud está embarazada

Kali Uchis anuncia su embarazo. Foto: Captura de pantalla IG @kaliuchis

“Comenzando nuestra familia. No tarden mucho en llegar aquí pequeños pooks, mamá y papá no pueden esperar para compartir nuestra vida con ustedes”, escribió la cantante junto al video y lo completó con: “El mejor momento de mi vida fue cuando escuchamos por primera vez los latidos de tu corazón. Desde entonces, nuestra nueva pequeña familia ya me ha dado un amor que nunca había conocido. A una vida de más grandes momentos”.

¿Quién es el novio de Kali Chis?

La cantante mostró imágenes de su infancia y la de su novio, el rapero Don Toliver, en el video donde anuncia su embarazo. Aunque mantienen los detalles de su relación alejados de los reflectores, su historia de amor habría comenzado en 2021 y las sospechas entre los fans surgieron con el videoclip de “Drugs N Bella Melodies” en el que aparece la cantante con raíces colombianas.

La pareja confirmó su relación en junio de ese mismo año con una postal compartida por el rapero por su cumpleaños, a la que Karly Marina Loaiza, como es el nombre de pila de la cantante, respondió dejando claro que había algo más que una amistad entre ellos.