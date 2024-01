Federica Quijano es hospitalizada de emergencia después de sufrir un accidente con su hijo

Federica Quijano preocupó a sus fanáticos al compartir en redes sociales que tuvo que ser hospitalizada luego de que su hijo, Sebastián, la golpeara durante una crisis. La cantante explicó que recibió un cabezazo del menor en la mano logrando lastimarle el tendón, por ello, se mantendrá en reposo los siguientes días y bajo tratamiento médico con antiinflamatorios para recuperarse cuanto antes.

Federica Quijano explica la lesión que sufrió

A través de sus historias en Instagram, la cantante de la agrupación Kabah explicó que su hijo, quien tiene autismo, reacción de forma agresiva y la golpeó en la mano por lo que de inmediato acudió al médico debido al intenso dolor que sentía. Además, se dijo preocupada por el futuro con Sebastián ya que la fuerza es parte de su crecimiento y con el tiempo ella comenzará a perder fuerza para poder hacer frente a la crisis como la ocurrida.

Sigue leyendo: Paola Suárez de "Las Pérdidas" fue hospitalizada de emergencia, reportan que su novio la golpeó en la cara

“A veces como mamá azul es como una montaña rusa. Hay días que Sebastián está increíble y que ves a tu hijo a los ojos y te corresponde, te ve, te abraza y te ama; tienes estos momentos que valoras muchísimo como mamá y hay otros días como estos que crees que no has avanzado nada y que todos los logros que creíste haber conseguido van para atrás y es una lucha constante de sentimientos y de retos”, dijo la cantante.

Agradece muestras de apoyo

MedlinePlus, sitio web de la biblioteca nacional de medicina de Estados Unidos, señala que el Trastorno del Espectro Autista (TEA) “es una afección neurológica y de desarrollo que comienza en la niñez y dura toda la vida. Afecta cómo una persona se comporta, interactúa con otros, se comunica y aprende”.

Federica Quijano es hospitalizada después de ser golpeada por su hijo. Foto: IG @federicaquijano

Sobre el incidente con su hijo la cantante indicó: “Estoy tan enojada con él, furiosa con él y se vale, también entiendo que tiene una discapacidad pero no deja de dolerme y no dejo de responder de una manera humana. Él no se da cuenta que me está tratando así y luego se da cuenta y se siente mal (…) A veces siento que no hay como salida, pero pasa, los días pasan y hoy ya acabó, mañana será un día nuevo, será un día mejor”.