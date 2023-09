Rosalía reaparece en Instagram, así luce después de su truene con Rauw Alejandro | FOTOS

Rosalía y Rauw Alejandro formaron una de las parejas favoritas del género urbano, por ello, el anuncio de su ruptura generó gran alboroto entre sus fanáticos. A más de un mes de lo ocurrido, la cantante retomó sus redes sociales con algunas postales de su verano en las que se deja ver mejor que nunca y feliz pese al fuerte golpe que significó el fin de su relación y compromiso, tal y como lo mostró en algunos conciertos en los que no pudo evitar romper en llanto.

La “Motomami” suele compartir imágenes en Instagram con las que “resume” lo que ha pasado en su vida diaria entre conciertos y viajes, pero con el fin de su gira en medio de la controversia por la ruptura con Rauw Alejandro lo que ocurrió durante su verano captó de inmediato la atención de sus fans, quienes no dudaron en enviar mensaje de apoyo donde le externaron lo mucho que la han extrañado luego de semanas de ausencia.

Rosalía retoma sus redes sociales tras ruptura. Foto: IG @/rosalia.vt

Con las imágenes Rosalía deja claro que ha dedicado tiempo para relajarse y cuidar de su salud física y emocional acompañada de amigos. En una de las postales se observa una guitarra sobre la cama junto a una serie de libros, lo que revelaría que ya trabaja en sus próximas canciones y podrían estar inspiradas en el desamor luego de lo que ocurrió en su relación.

“Ya te extrañamos, reina. Te quiero mucho”, “Hermana, estás en forma”, “Extrañaba tus fotitos”, “Te extrañé, que linda”, “¡Vamos, preciosa!”, “Teníamos ganas de verte, Rosi”, “Que bueno verte”, “Verte feliz”, “Te amamos mucho”, “Estás guapísima”, “Te echamos de menos”, “Una motomami echaba de menos a la motomadre” y “Las mujeres no lloran, las mujeres facturan”, fueron algunos de los mensajes que recibió Rosalía en su reciente publicación.

Rosalía se ausentó de redes sociales varias semanas tras su ruptura. Foto: IG @rosalia.vt

Ruptura de Rosalía y Rauw Alejandro

Lo que comenzó como un rumor en julio pasado luego de que Rosalía rompiera en llanto durante uno de sus últimos conciertos, fue confirmado por el cantante puertorriqueño en redes sociales con un sentido mensaje en el que pedía respeto. Sin embargo, debido al hermetismo con el que mantuvieron los detalles surgieron un sinfín de rumores sobre el motivo de la ruptura y entre ellos una supuesta infidelidad por parte de Rauw Alejandro.

“Sí, hace unos meses atrás Rosi y yo terminamos nuestro compromiso. Existen miles de problemas que pueden causar una ruptura, pero en nuestro caso no fue por culpa de terceras personas o una infidelidad. Durante este espacio que me estoy tomando para asimilar todo esto, han surgido alegaciones públicas erróneas, y por el respeto que le tengo a ella, a nuestras familias y a todo lo que vivimos, no podría quedarme callado y continuar viendo cómo intentan destruir la historia más real de amor que Dios me ha permitido vivir. Sin más nada que añadir, a mis fans los amo mucho, gracias por estar ahí”, escribió el cantante.

Rauw Alejandro desmiente una infidelidad. Foto: IG @rosalia.vt

Al respecto, el último menaje de Rosalía en Instagram fue para hablar sobre la ruptura y la polémica que se había generado al respecto. En un menaje breve, la cantante española dejó claro que aún existía un gran cariño entre ellos pero no reveló más sobre lo que motivó el fin de su compromiso: “Yo quiero, respeto y admiro muchísimo a Raúl. Ni caso a las películas. Nosotros sabemos lo que hemos vivido”.

SIGUE LEYENDO:

Rosalía y Rauw Alejandro: revelan la verdad detrás de la infidelidad del cantante con Valeria Duque

¿Se acabó el amor? Joe Jonas y Sophie Turner estarían por divorciarse por "problemas serios e irreconciliables"