Después de que se corriera el rumor de que la separación de Rosalía y Rauw Alejandro se debido a una supuesta infidelidad del cantante con la modelo Valeria Duque, Juliana García, quien fue la que difundió aquella información en Twitter, salió nuevamente a redes sociales para revelar que esta situación nunca sucedió, por lo que ofreció una disculpa pública a todos los involucrados, haciendo que muchos usuarios se fueran en su contra.

En julio, los intérpretes de "Beso" dieron a conocer que decidieron terminar su compromiso, e inmediatamente después comenzaron a correr las especulaciones sobre los motivos. En la ahora plataforma llamada "X", surgió un hilo en el que García aseguraba que el cantante originario de Puerto Rico le fue infiel a la "Motomami" con una modelo, quien inmediatamente desmintió la información al igual que los artistas.

Rosalía y Rauw Alejandro no fueron infieles IG @rosalia.vt

Joven admite que la infidelidad de Rauw Alejandro a Rosalía fue mentira

Este martes, la joven compartió en sus redes sociales un video en el que admitió que la infidelidad de Rauw Alejandro a Rosalía fue mentira, y que no tiene pruebas para demostrar que Duque y el cantante tuvieron una relación. De acuerdo a diferentes fuentes, la modelo procedió legalmente contra Juliana, por lo que tuvo que eliminar las publicaciones de sus cuentas y tendrá que abstenerse de realizar comentarios o menciones relativas a Valeria.

“Todo lo que se dijo de ella (Valeria Duque) fue producto de un chisme sin fundamento. No tengo pruebas de lo que se afirmó ahí y lamento profundamente el impacto que estas declaraciones tuvieron en su vida, en la de su familia y en su entorno”, expresó Juliana García, en un video que se ha vuelto viral en plataformas digitales, y en el que además, pide perdón a la modelo debido a que afectó muchas áreas de su vida.

Valeria Duque no está satisfecha

En tanto, Valeria Duque se dijo insatisfecha por las declaraciones de García, pues quiere que admita que inventó la supuesta relación con el intérprete de "LOKERA", pero por el contrario está “tergiversar las cosas”. “Ella se inventó todo lo que se escribió y ella no lo dice así en su retractación. Ella quiere disfrazar su discurso de otra manera para no quedar tan mal. Una retractación a medias, con las acusaciones que me hizo, no me sirve”, destacó la modelo.

Por otra parte, Rauw Alejandro ya había aclarado previamente que él no le fue infiel a Rosalía. “Existen miles de problemas que pueden causar una ruptura. En nuestro caso, no fue por culpa de terceras personas o una infidelidad”, dijo el reqguetonero, mientras que la española también negó que estuviera en malos términos con el cantante, por lo que pidió respeto para ese proceso.