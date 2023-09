Ingrid Coronado ¿se reencuentra con su ex, Charly Lopéz? Revela si estará o no en el regreso de Garibaldi

La conductora de televisión, Ingrid Coronado se convirtió en tema de conversación en el mundo del espectáculo después de conceder una entrevista en la que habló del regreso a los escenarios de la banda "Garibaldi", pero ahora bajo el nombre de "GB5".

Durante sus inicios como estrella del mundo de la farándula, Ingrid Coronado formó parte del grupo "Garibaldi" al tomar el lugar que dejó Patricia Manterola. En su paso por el grupo, la conductora se relacionó sentimentalmente con Charly López, con quien procreó a su primer hijo.

El pasado miércoles 6 de septiembre el programa de espectáculos "Ventaneando" compartió una entrevista con Ingrid Coronado en la que fue cuestionada sobre si formará parte del regreso de "Garibaldi". La conductora decidió terminar con los rumores y aclarar su relación con la agrupación.

Sin guardarse nada, la exconductora de "Venga La Alegría" dijo que no estará en el elenco de "GB5" pues nunca recibió la invitación por parte de sus excompañeros. Recordó que desde hace tiempo dejó su carrera musical para enfocarse en otros proyectos.

"No me invitaron, desde el principio dije que estoy en otros planes. No tendría ni tiempo", contó.