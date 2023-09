Es considerado el mejor drama en Netflix y está basada en la exitosa novela The White Tiger, aclamada por Barack Obama

Muchas veces, la atención se centra en los productos cinematográficos que provienen de Hollywood, dejando de lado grandes producciones internacionales que han marcado la industria del cine, tal y como ocurre con "Mártires" una película francesa que pocas personas se atreven a ver por sus fuertes escenas y cruda trama. Sin embargo, si buscas una opción más ad hoc para toda la familia, en el catálogo de Netflix seguramente puedes encontrar un filme que cubra con tus expectativas.

Aunque si quieres salir del clásico molde de películas gringas, será mejor que le des una oportunidad a esta cinta india que está basada en una de las novelas más aclamadas en el mundo, misma que el propio expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, terminó por ovacionar de manera pública, algo que hace que "The White Tiger" sea una película imperdible dentro de Netflix.

Todo puede pasar en esta cinta basada en un best seller / Foto: Netflix

¿De qué trata "The White Tiger"?

Partiendo de una premisa simple: el interés por ascender económicamente, esta película hace una crítica a la corrupción que impera en todas las esferas de la sociedad, utilizando al protagonista como una especie de antihéroe que lejos de convertirse en un modelo a seguir, termina actuando de una forma bastante particular al darse cuenta de que está atrapado en un mundo donde "el que no traiciona no prospera".

Balram Halwai, personaje principal de este audiovisual disponible en Netflix, narra de una manera humorística y dramática la etapa de su vida en la que pasó de ser un pobre aldeano a un empresario exitoso de la India moderna, dejando de lado los discursos de que el estudio es el camino a la fortuna y poniendo las cartas sobre la mesa respecto a lo que impera en los altos estratos de la sociedad, misma que, aunque parezca regirse por los valores, tiene bastantes matices corruptos que pueden llegar a tentar a cualquiera, incluso a quien algún día quiso terminar con las divisiones de clase que tantos años lo mantuvieron bajo el yugo de los más poderosos, comprobando que, al igual que cualquier droga, la sed de poder puede acabar con cualquier persona.

Esta es una de las películas imperdibles dentro de la plataforma de streaming / Foto: Netflix

Ficha técnica de "Tigre Blanco", una de las pelis más aclamadas de Netflix

Título original: The White Tiger

Año: 2021

Duración: 131 minutos

País: India

Dirección: Ramin Bahrani

Guion: Ramin Bahrani.

Género: Dramático

Tráiler en YouTube de "Tigre Blanco", película de Netflix

SIGUE LEYENDO:

Pocos se atreven a verla: esta es la película más sádica y extraña que Netflix alberga en su catálogo

Es la última película de Bruce Willis en Netflix antes de tener daño cerebral y es un rotundo éxito: TRÁILER