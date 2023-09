La sádica película de terror que Prime Video tiene oculta en su catálogo porque provoca vívidas pesadillas

Dentro de las grandes joyas cinematográficas del género del terror hay historias que se centran en la presencia de criaturas sobrenaturales o mitos que confirman la existencia de rituales satánicos, pero hay un subgénero del terror que resulta más aterrador, ya que consiste en la práctica humana de hacer sufrir a los demás por medio de actividades extremadamente violentas y sanguinarias. El gore, como ha sido identificada esta expresión del terror tiene varias cintas conocidas en su haber, entre las cuales destacan "Camino hacia el terror" y "Masacre en Texas", aunque hay un filme que pocos conocen y que en realidad es la mejor cinta de este subgénero.

De origen francés, con escenas sádicas y un reparto de diez, esta película ha sido prohibida en diversos países, ya que muestra de manera gráfica distintas formas de agresión, incluida la física y psicológica, algo que, de la mano con el argumento principal, hace que esta obra sea demasiado escalofriante para quien la ve.

Lo que empezó con una niña huyendo de un infierno terminó acabando con la vida de un par de amigas / Foto: Pinterest

¿De qué trata la película más sádica de Prime Video?

A pesar de que en México no está prohibida esta película, lo cierto es que "Mártires" no está disponible en Prime Video, plataforma de streaming en la que se puede encontrar este título si es que resides en otro país, por ejemplo Estados Unidos, nación que curiosamente cuenta con su propia adaptación de esta terrorífica cinta, la cual se titula "Sacrificadas". Sin embargo, la recepción de este remake no fue tan exitosa como la del audiovisual francés, mismo que relata la vida de Lucy, una joven que fue secuestrada cuando era niña y que vivió situaciones traumáticas a manos de una pareja.

Convencida de que ha encontrado a los responsables de sus traumas, Lucy se decide a ir en búsqueda de estos sujetos con la finalidad de asesinarlos no sólo a ellos, sino a sus hijos, quienes parecen no estar al tanto de las actividades de sus padres, los cuales, Lucy asegura que están detrás de una violenta red, la cual todavía no imagina el alcance que puede tener y cuya finalidad reside en descubrir qué es lo que pasa después de la muerte.

Al tener escenas muy fuertes, esta película no está disponible en muchas plataformas de streamimg / Foto: Captura de pantalla

De ahí que el nombre de la película sea "Mártires", ya que justamente hace referencia a las personas que, tras tener una vida y/o muerte violenta entran a una especie de trance, del cual sólo salen minutos antes de terminar sus días en este mundo, dando paso a su vida espiritual, de la cual tuvieron una probadita durante aquel lapso de conexión celestial con el universo.

Ficha técnica de la película "Mártires"

Título original: Martyrs

Año: 2008

Duración: 97 minutos

País: Francia

Dirección: Pascal Laugier

Guion: Pascal Laugier

Tráiler en español de "Mártires" en YouTube

SIGUE LEYENDO:

La película en Netflix que te mostrará el amor verdadero, pero no dejarás de llorar ¡es una joya del cine clásico!

Es considerada la mejor película animada en Netflix y está basada en el exitoso libro, Happy Hand