Querido exconductor de "Hoy" regresa al matutino con Andrea Legarreta tras ser excluido del 25 aniversario

Por décadas el matutino "Hoy" se ha consolidado como uno de los favoritos y más vistos de la televisión mexicana; ante ello no resulta sorpresa que distintos talentos hayan pasado por sus foros, aunque en pleno 2023 los espectadores no se imaginan una sola transmisión sin las queridas Andrea Legarreta y Galilea Montijo, quienes junto a sus compañeros le dan vida al programa. A pesar de ello, las polémicas también se han hecho presentes por conductores que abandonaron este proyecto para seguir los propios.

Entre los nombres que destacan por haberse ganado el cariño del público durante su paso por "Hoy" brilla el de Jorge van Rankin Arellano, mejor conocido como "El Burro", quien por al menos siete años hizo sonreír al público de lunes a viernes con cada ocurrencia y personalidad a la hora de presentar cada sección. Aunque él no ha sido el único que abandonó el exitoso matutino de Televisa, sí se ha convertido en uno de los más controversiales y polémicos que, pese a ello, este lunes 4 de septiembre regresará al programa.

El conductor no fue invitado a los 25 años del matutino. (Foto: Archivo)

¿Llega como reemplazo?, el Burro Van Rankin regresa a "Hoy", así lo anunciaron

En las últimas horas el nombre del conductor y actor se volvió tendencia en redes sociales luego de que las cuentas oficiales en redes sociales del programa dieron a conocer que este lunes regresará al programa, lo que despertó todo tipo de dudas como si ya limó asperezas con Televisa o si su participación ya será permanente junto a la de Andrea Legarreta, Galilea Montijo, Tania Rincón o Paul Stanley, tan sólo por mencionar algunos nombres.

A través de su cuenta oficial de X, antes Twitter, el matutino invitó a sus seguidores a ver la transmisión de este lunes, misma que contará con varios invitados de lujos, entre ellos El Burro Van Rankin. ¿Pero qué se sabe de su llegada a "Hoy"?, de acuerdo con lo que se dio a conocer el querido exconductor regresará al programa de forma exclusiva y únicamente para hablar de su participación en "Hotel VIP"; sin embargo, es posible que los recuerdos se hagan presentes al reencontrarse con cada uno de los conductores.

Sin embargo, algo que llamó la atención del público es que hace a penas unas semanas el actor de "40 y 20" se lanzó en contra del programa y de los productores tanto del matutino como de Televisa, pues en medio de los festejos por el 25 aniversario de "Hoy" él no fue requerido para recordar sus mejores años junto a su compañera Andrea Legarreta. Lo anterior desató la polémica y dividió opiniones, pues mientras algunos fans lo apoyaron, otros lo tacharon de "ardido" por su fuerte mensaje.

Así anunciaron su regreso. (Foto: Captura de pantalla)

Y es que a través de su cuenta oficial de X, El Burro Van Rankin citó el tuit de Emilio Azcárraga en el que felicitaba al programa por sus 25 años, pero añadió un fuerte mensaje con el que dejó ver que no se encontraba en su mejor momento con Televisa. "Muchas felicidades a todos y cada uno de los que formamos parte del programa Hoy. Me hubiera gustado ir a felicitarlos, pero no fui requerido. Ni hablar, felicidades”, escribió.

Cabe destacar que el supuesto distanciamiento con la televisora no ocurrió al no ser invitado al 25 aniversario de "Hoy", sino que viene de meses atrás cuando dio a conocer que lo despidieron de "Miembros al aire" y de la serie de comedia "40 y 20" por pedir un aumento de sueldo.